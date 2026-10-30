Phú Thọ thông qua chủ trương đầu tư cầu Hai Bà Trưng trị giá gần 4.500 tỷ đồng

Cầu Hai Bà Trưng tạo động lực phát triển không gian đô thị

Ngày 30/10, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết chuyên đề cùng 1 nghị quyết của kỳ họp, tập trung vào đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa tỉnh Phú Thọ với thành phố Hà Nội.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường kết nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai, với tổng vốn gần 4.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Trong số các nội dung được thông qua, đáng chú ý là Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm A xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Dự án có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Các nghị quyết khác gồm: Thống nhất giao UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Minh Châu 2 kết hợp đường trục kinh tế xã Minh Châu, kết nối với tỉnh Phú Thọ; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4, đoạn từ xã Bình Xuyên đến xã Vĩnh Tường (giai đoạn 2); cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; cùng Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XX.

Thảo luận về chủ trương đầu tư dự án cầu Hai Bà Trưng và tuyến đường kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đại biểu Nguyễn Việt Quỳnh, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh Phú Thọ, đánh giá đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị hai bên bờ sông Lô và tăng cường khả năng kết nối liên vùng.

Theo đại biểu, với tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, dự án không chỉ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giao thương mà còn tạo động lực phát triển mới, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và cảnh quan đô thị, hướng tới xây dựng Việt Trì ngày càng khang trang, hiện đại.

Để công trình phát huy hiệu quả và tạo được dấu ấn kiến trúc, đại biểu Nguyễn Việt Quỳnh đề nghị UBND tỉnh sớm tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Hai Bà Trưng, bảo đảm công trình vừa đáp ứng yêu cầu giao thông, vừa trở thành điểm nhấn kiến trúc đô thị.

Ông Bùi Đức Hinh - Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Kỳ họp.

Cùng với đó, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2030.

Đề cập đến các dự án giao thông trọng điểm khác trên địa bàn, đại biểu Nguyễn Việt Quỳnh đề nghị tỉnh đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư đối với các tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình, Hòa Bình - Mộc Châu, đường Hòa Lạc - Hòa Bình và đường Vành đai 5 vùng Thủ đô, đoạn từ cầu Vĩnh Thịnh đến nút giao IC5.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư vào cuối năm 2026, nửa đầu năm 2027; đồng thời kịp thời trình HĐND tỉnh bổ sung danh mục, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch năm 2027.

Đại biểu cũng lưu ý, quá trình triển khai các dự án cần bảo đảm tính đồng bộ với quy hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Tỉnh cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và giải ngân vốn.

Bên cạnh đó, cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ công trình, chủ động phòng ngừa thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Phú Thọ dự kiến điều chỉnh hơn 4.000 ha diện tích tự nhiên về Hà Nội

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đại biểu Nguyễn Hương Giang, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Thọ, Tổ đại biểu số 13, cho rằng việc điều chỉnh địa giới hành chính có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng không gian phát triển Thủ đô, thống nhất công tác quản lý, bảo tồn Vườn quốc gia Ba Vì, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy du lịch sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trình bày dự thảo nghị quyết liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông.

Theo nội dung đề án, tỉnh Phú Thọ dự kiến điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên cùng 243 hộ gia đình, với 1.057 nhân khẩu thuộc xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn về thành phố Hà Nội.

Đại biểu Nguyễn Hương Giang đánh giá đề án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, đồng thời nhận được sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân.

Để quá trình điều chỉnh địa giới hành chính được triển khai thuận lợi, đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án, tổ chức bàn giao sau khi được Quốc hội quyết định. Cùng với đó, cần rà soát, điều chỉnh các kế hoạch phát triển phù hợp với địa giới hành chính mới, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và ổn định đời sống của người dân tại khu vực điều chỉnh.

Đẩy nhanh triển khai các nghị quyết sau kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh khẳng định, các nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền, góp phần tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện và cơ chế phối hợp, bảo đảm đúng quy định, đồng bộ và hiệu quả.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm, tỉnh cần chủ động phối hợp với thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư. Riêng đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính, các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện đề án và tổ chức bàn giao, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với phương án được cấp có thẩm quyền quyết định.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

UBND tỉnh và các cơ quan liên quan cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm các nghị quyết được triển khai nghiêm túc, thực chất và hiệu quả.