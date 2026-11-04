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Phú Thọ yêu cầu làm rõ đường bê tông 2,4 tỷ đồng bong tróc sau một năm sử dụng

Thứ Tư, 20:54, 04/11/2026
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VOV.VN - Tuyến đường bê tông hơn 2,4 tỷ đồng tại thôn Hiền Đa, xã Hùng Việt, Phú Thọ, xuất hiện bong tróc cục bộ sau hơn một năm sử dụng. Chính quyền địa phương đã kiểm tra, giữ nguyên hiện trạng để xác định nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Hiện trạng bất thường trên tuyến đường hơn 600m ở xã Hùng Việt

Sau hơn một năm đưa vào sử dụng, tuyến đường bê tông tại thôn Hiền Đa, xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ xuất hiện tình trạng bong tróc, tách lớp vật liệu tại một vị trí dài hơn 4m theo chiều ngang mặt đường. Hiện tượng này khiến người dân băn khoăn về chất lượng công trình, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

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Tuyến đường bê tông tại xã Hùng Việt, Phú Thọ, mới sử dụng hơn một năm đã bong tróc, bở vụn, cát liên tục trồi lên. Ảnh người dân cung cấp.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 3/11 cho thấy, phần lớn mặt đường bê tông tương đối bằng phẳng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, tại một vị trí cục bộ, bề mặt bê tông có dấu hiệu bong tróc, tách lớp vật liệu được bổ sung sau thi công. Đáng chú ý, khu vực này cao hơn mặt đường liền kề khoảng 5-7cm.

Theo người dân sinh sống gần khu vực, sự chênh lệch cao độ và hiện tượng bong tróc cần được kiểm tra kỹ để xác định liệu có ảnh hưởng đến kết cấu bê tông bên dưới hay không, thay vì chỉ đánh giá qua biểu hiện bề mặt.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng thôn Hiền Đa, cho biết công trình cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 6/2025, đúng thời điểm địa phương xuất hiện mưa lớn. Sau trận mưa sáng 28/6/2025, lớp xi măng trên bề mặt bê tông bị nước mưa xối, ảnh hưởng đến chất lượng hoàn thiện.

Đơn vị thi công sau đó quay lại bổ sung vữa xi măng để xử lý phần bề mặt bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, sau hơn một năm sử dụng, lớp vật liệu bổ sung có thể không kết dính hoàn toàn với lớp bê tông được đổ trước đó, dẫn đến tình trạng bong tróc với độ dày khoảng 1-2cm.

Một số người dân sống gần vị trí này cũng cho rằng mưa lớn trong quá trình thi công có thể đã ảnh hưởng đến lớp hồ xi măng trên bề mặt. Việc bổ sung vật liệu xi măng, cát sau đó có thể là yếu tố liên quan đến hiện tượng tách lớp đang được ghi nhận.

Đây mới là những nhận định ban đầu từ phía người dân và đại diện khu dân cư. Nguyên nhân chính xác cũng như mức độ ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu công trình cần được cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá.

Chính quyền nhận trách nhiệm, yêu cầu kiểm tra toàn tuyến

Trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Trọng Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Việt, cho biết công trình được triển khai trong giai đoạn trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

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Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Kinh tế - UBND xa Hùng Việt cho biết, sẽ cho kiểm tra, kiểm định để đánh giá chất lượng công trình.

Quá trình thực hiện dự án gặp một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, phải điều chỉnh một số nội dung thiết kế và kéo dài do điều kiện thời tiết. Đến cuối tháng 6/2025, các hạng mục cơ bản hoàn thành.

Theo ông Phú, trong quá trình thi công bê tông tại khu vực đang được phản ánh, mưa lớn xuất hiện vào ban đêm khiến một phần bề mặt bị ảnh hưởng. Đơn vị thi công sau đó xử lý bằng cách bổ sung lớp vữa xi măng, cát. Qua thời gian sử dụng, lớp vật liệu này xuất hiện tình trạng bong tróc, tách khỏi bề mặt bên dưới.

Lãnh đạo UBND xã nhận định, hiện tượng trên có thể liên quan đến tác động của thời tiết và việc xử lý phần bề mặt bị ảnh hưởng sau mưa chưa triệt để. Tuy nhiên, ông Phú cho rằng phần bê tông bên dưới vẫn bảo đảm chất lượng, kỹ thuật theo quy định.

Liên quan đến quy mô và nguồn vốn đầu tư, tài liệu phóng viên tiếp cận cho thấy, tại Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 28/3/2025, UBND xã Hùng Việt phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ cổng ông Oanh đến cổng bà Nghiệp, khu Hiền Đa 1.

Theo thiết kế điều chỉnh, tuyến đường có chiều dài 530,62m, nền đường rộng 4m, mặt đường rộng 3,5m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng mác 250, dày 20cm, phía dưới là lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm.

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Bề mặt tuyến đường bê tông tại thôn Hiền Đa, xã Hùng Việt xuất hiện bong tróc, tách lớp vật liệu. 

Đây là chiều dài theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh, cần phân biệt với số liệu ước lượng chiều dài tuyến đường được ghi nhận tại thực địa. Đáng chú ý, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh được xác định ở mức hơn 2,4 tỷ đồng, giảm hơn 1,5 tỷ đồng so với mức được phê duyệt trước đó. Hồ sơ cũng thể hiện một số hạng mục, khối lượng và chi phí đã được điều chỉnh.

Tuy nhiên, việc giảm tổng mức đầu tư không đồng nghĩa với việc có thể xác định nguyên nhân bong tróc hoặc kết luận chất lượng thi công không bảo đảm. Những vấn đề này cần được đối chiếu với thiết kế được phê duyệt, khối lượng thực tế, hồ sơ giám sát, nghiệm thu và kết quả kiểm tra chuyên môn.

Về trách nhiệm quản lý, ông Nguyễn Trọng Phú nhìn nhận chính quyền xã cũng có phần trách nhiệm khi công tác theo dõi, kiểm tra tại một số thời điểm chưa thực sự sát sao.

Theo ông Phú, thời điểm công trình cơ bản hoàn thành cũng là giai đoạn địa phương tập trung nhiều công việc chuẩn bị cho việc sắp xếp đơn vị hành chính. Dù vậy, lãnh đạo UBND xã khẳng định địa phương không né tránh trách nhiệm nếu chất lượng công trình không bảo đảm.

Giữ nguyên hiện trạng, chờ kết luận chuyên môn

Trước những phản ánh về chất lượng công trình, UBND xã Hùng Việt cho biết hiện tượng bong tróc được ghi nhận tại một vị trí cục bộ. Tuy nhiên, địa phương không chỉ tập trung kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng mà còn rà soát hiện trạng toàn tuyến nhằm đánh giá khách quan chất lượng công trình.

Ngày 3/11, một số cơ quan chức năng liên quan đã tiến hành kiểm tra, rà soát thực tế. Đáng chú ý, chính quyền địa phương chưa yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa ngay vị trí bong tróc mà chủ trương giữ nguyên hiện trạng để phục vụ công tác kiểm tra, xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng.

Việc giữ nguyên hiện trạng được xem là cần thiết nhằm tạo điều kiện cho cơ quan chuyên môn đánh giá chính xác tình trạng công trình, tránh việc sửa chữa trước khi xác định đầy đủ nguyên nhân.

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Người dân cho biết, tuyến đường bê tông nông thôn này dài khoảng hơn nửa cây số. Có những đoạn lớp bê tông bề mặt còn bung hết ra và lộ cả đá sỏi bên dưới, người dân cũng có thể dễ dàng cầm gạch để đập bể đường bê tông. 

Ông Nguyễn Trọng Phú cho biết công trình hiện vẫn trong thời gian bảo hành. Trường hợp kết quả kiểm tra xác định chất lượng bê tông không đáp ứng yêu cầu, địa phương sẽ chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục ngay. Chính quyền xã cũng khẳng định sẽ chịu trách nhiệm đối với những nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình.

Tuyến đường bê tông tại thôn Hiền Đa được đầu tư với mục tiêu cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Vì vậy, việc công trình xuất hiện dấu hiệu bong tróc sau hơn một năm sử dụng đang nhận được sự quan tâm của người dân.

Trong khi chờ kết luận chuyên môn, việc kiểm tra cần được thực hiện khách quan, toàn diện, làm rõ cả chất lượng kết cấu bên dưới, quy trình thi công, giám sát và nghiệm thu công trình. Không nên vội vàng đánh giá toàn tuyến kém chất lượng chỉ từ một vị trí bong tróc, nhưng cũng không thể xem nhẹ những dấu hiệu bất thường đã được ghi nhận.

Kết quả kiểm tra và phương án xử lý sau đó không chỉ giúp làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan mà còn góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công và chất lượng các công trình giao thông nông thôn.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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