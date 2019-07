Phú Yên: Di dời đến chợ Yến mới vì cuộc sống của người dân

Chợ Yến mới nằm ở xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vừa được xây dựng thoáng đẹp và khuôn viên chợ Yến cũ cũng sẽ được đầu tư xây dựng một công viên xanh. Đây là chủ trương đúng. Thế nhưng, vẫn còn nhiều hộ chưa chịu dời vào chợ mới, có trường hợp còn phản ứng gay gắt. Vì sao có chuyện này?

Nhiều hạng mục hư hỏng, nhếch nhác, nguy cơ cháy nổ rất cao, không đảm bảo an toàn cho cả người mua, người bán và người tham gia giao thông... đó là tình trạng của chợ Yến cũ. Lại thêm ô nhiễm môi trường gây nhiều bức xúc cho người dân quanh chợ và việc học của hàng trăm học sinh trường Tiểu học An Hòa số 2.

Ông Phạm Văn Vân, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Hòa số 2, xã An Hòa, huyện Tuy An bức xúc: Mùa mưa như vậy học sinh lớp 1, lớp 2 phải lội nước ướt mình. Mà quan trọng nhất là cái ô nhiễm môi trường. Tại vì nước thải của chợ ra là nó vô sân trường đây nó tụ lại một ngày sau là nó bay mùi chịu không nổi. Lỡ có cái dịch nào xảy ra đối với trẻ em thì nó làm ảnh hưởng đến việc học tập và tương lai con em của chúng ta sau này.

Trái ngược với chợ Yến cũ, chợ Yến mới thoáng mát, sạch sẽ. Chợ nằm ngay bên đường, chỉ cách chợ cũ khoảng 400m. Khuôn viên khu chợ mới rộng 3.387m2, chợ chính rộng 731m2, đáp ứng thuận tiện cho các hộ tiểu thương kinh doanh, buôn bán... Nhà nước cũng có những chính sách hỗ trợ bà con buôn bán tại chợ được miễn nộp lệ phí thời gian đầu. Những hộ đã đăng ký về đây buôn bán đều cảm thấy thoải mái. Còn với người dân đi chợ hoặc khách từ nơi xa đến họ cũng khá hài lòng khi chợ mới đi vào hoạt động.

Bà con tiểu thương đang buôn bán tại chợ Yến mới xã An Hoà, huyện Tuy An cho biết: Chợ đây rộng rãi thoáng mát, nơi đây cũng tập trung, trên kia người ta xuống, An Hải, Tân An cũng tập trung đây, dưới Yến lên cũng không có xa lắm. Dưới đó tỉnh xây công viên nên cũng mừng.

Chợ mới khang trang hơn nhưng một số tiểu thương không chịu vào chợ mới, vẫn buôn bán tại chợ Yến cũ. Một số người cho rằng, chợ Yến mới ở xa khu dân cư, người già đi lại khó khăn và lo ngại mùa mưa chợ mới sẽ ngập nước nên không chịu di dời. Có trường hợp phản đối vì cho rằng "chợ tan thì làng mạt".

Lãnh đạo UBND huyện Tuy An khẳng định, khi xây chợ mới, địa phương đã tính toán phương án đảm bảo hoạt động khi mưa lũ, và chợ Yến mới cũng chỉ mới cách chợ Yến cũ chưa đầy 400m.

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết: Hiện nay người ta đã làm là cái cốt ngang mặt đường rồi mà nó hệ thống rút nữa mà tương đối thuận lợi, không có chuyện mưa xuống ngập lụt.

Hiện nay, chính quyền huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên luôn tạo điều kiện để các tiểu thương về chợ Yến mới kinh doanh thuận lợi. Theo đó, chậm nhất đến 31/7/2019, toàn bộ hộ buôn bán trong chợ Yến cũ phải di dời đến chợ Yến mới và chậm nhất ngày 31/8, huyện Tuy An sẽ xây dựng xong 19 ki ốt để chuyển toàn bộ 19 ki ốt tại chợ Yến cũ về chợ Yến mới, đồng thời triển khai các thủ tục xây dựng công viên tại khu vực chợ Yến cũ, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương và xây dựng xã nông thôn mới./.