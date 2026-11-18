Ngày hội không tách rời những việc làm trong đời sống thường ngày

Xóm Hưng Long, xã biên giới Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng có 422 nhân khẩu, gồm người Kinh, Tày, Nùng và Mông; đồng bào Công giáo chiếm khoảng 95% dân số. Tuy khác nhau về phong tục, tín ngưỡng, người dân nơi đây cùng thực hiện hương ước, quy ước và tham gia các công việc chung của khu dân cư. Trong năm 2026, theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, bà con đã hiến đất, góp ngày công hoàn thiện hơn 600 mét đường giao thông nông thôn. Việc nạo vét kênh mương, giữ vệ sinh đường làng cũng được duy trì thường xuyên.

Không khí ngày hội đại đoàn kết đang lan tỏa đến toàn địa bàn tại xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

Với bà con xóm Hưng Long, Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để bà con gặp gỡ sau những ngày lao động, nhưng việc chuẩn bị vẫn được sắp xếp phù hợp với mùa vụ.

Bà Trần Thị Phê, Bí thư Chi bộ xóm Hưng Long cho biết, dù đang vào vụ thu hoạch mía, người dân vẫn hào hứng tham gia: “Chúng tôi tổ chức các trò chơi dân gian như tung bóng, bịt mắt bắt dê, nhảy bao, sau đó mọi người cùng quây quần ăn bữa cơm đoàn kết. Quy mô tổ chức gọn nhẹ để bà con còn tập trung chặt mía, nhưng tình cảm rất ấm cúng. Ở đây, các tổ chức trong xóm luôn duy trì việc thăm hỏi, động viên nhau lúc ốm đau, khó khăn. Với bà con Công giáo, chi bộ và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động để mọi người sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước”, bà Trần Thị Phê nói.

Nội dung được lựa chọn theo điều kiện của mỗi nơi, các xóm gần trung tâm có sân bãi thuận lợi tổ chức bóng chuyền hơi, bóng đá, pickleball; những xóm xa hơn tập trung vào văn nghệ và các tiết mục mang bản sắc địa phương

Không khí ngày hội cũng lan tỏa đến các xóm khác ở Phục Hòa. Cấp ủy, chính quyền xã phân công cán bộ xuống từng địa bàn hỗ trợ tổ chức. Nội dung được lựa chọn theo điều kiện của mỗi nơi, các xóm gần trung tâm có sân bãi thuận lợi tổ chức bóng chuyền hơi, bóng đá, pickleball; những xóm xa hơn tập trung vào văn nghệ và các tiết mục mang bản sắc địa phương. Với hai xóm có đông đồng bào Công giáo, địa phương chú trọng trao đổi với người có uy tín, chức sắc tôn giáo để vận động bà con tham gia các hoạt động chung.

Ông Lý Văn Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phục Hòa chia sẻ, việc tổ chức các cái hoạt động, phong trào thi đua gắn với ngày hội văn hóa, qua đó tổ chức các ngày hội mang đầy đủ ý nghĩa và thiết thực với người dân.

"Bà con nhân dân rất nhiệt tình hưởng ứng ủng hộ. Đối với người uy tín, chức sắc tôn giáo thì chúng tôi luôn luôn bám nắm, thường xuyên trao đổi thông tin để làm sao động viên giáo dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, nhà nước cũng như là sống tốt đời đẹp đạo ở địa phương”, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phục Hòa thông tin.

Ở Phục Hòa, ngày hội không tách rời những việc người dân cùng làm trong đời sống thường ngày như góp đất mở đường, giữ gìn vệ sinh xóm bản, thăm hỏi khi nhà có việc và tham gia hoạt động chung

Sau khi một số xóm được sáp nhập, địa bàn rộng hơn, quy mô dân số tăng. Qua các ngày hội đã tổ chức, người dân cho biết không khí đông vui hơn, có thêm dịp gặp gỡ, chia sẻ. Bà con cũng mong muốn được đầu tư thêm nhà văn hóa và trang thiết bị sinh hoạt cộng đồng. Theo ông Nông Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phục Hòa, địa phương đang tổng hợp kiến nghị để báo cáo cấp trên, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong trao đổi thông tin, vận động cộng đồng. Qua đánh giá với một số xóm sau khi tổ chức, Bí thư Đảng ủy xã Phục Hòa chia sẻ, mặc dù sau sáp nhập xóm rộng hơn, quy mô hơn, nhưng người dân đều cảm thấy ngày hội cũng vui hơn, đoàn kết hơn và được chia sẻ nhiều hơn.

"Người dân họ cũng mong muốn nhà nước tiếp tục có sự quan tâm như nhà văn hóa, các trang thiết bị để xóm hoạt động tốt hơn nữa. Hiện, xã cũng đang tổng hợp và báo cáo tỉnh để sau này hỗ trợ cho xóm được hoạt động tốt hơn. Người uy tín là một trong những người giúp cho xã rất nhiều việc, là cánh tay dài của Đảng ủy, chính quyền. Những người uy tín đều là những người có tiếng nói trong cộng đồng, Đảng ủy và chính quyền thường xuyên mời các đồng chí đó để gặp gỡ, trao đổi, cung cấp thông tin, rồi cũng định hướng để họ về tuyên truyền tốt hơn từ gia đình cho đến ngoài cộng đồng của xã hội”, ông Nông Minh Thắng khẳng định.

Phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn giảm nghèo

Ở Phục Hòa, ngày hội không tách rời những việc người dân cùng làm trong đời sống thường ngày như góp đất mở đường, giữ gìn vệ sinh xóm bản, thăm hỏi khi nhà có việc và tham gia hoạt động chung. Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn giảm nghèo. Những việc làm ấy cũng là cách để tinh thần đoàn kết được duy trì sau ngày hội, trong từng khu dân cư.