Phường Cam Đường và xã Gia Phú đẩy mạnh phối hợp quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB), kết nối hạ tầng tại khu vực giáp ranh để triển khai nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp và đô thị quy mô lớn. Đây là giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, khơi thông nguồn lực đất đai và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Vũ Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Cam Đường chủ trì hội nghị

Đối với khu vực tiếp giáp giữa hai địa phương, tập trung nhiều dự án trọng điểm như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Khu Thống Nhất, Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, Khu công nghiệp Phú Xuân, Phú Xuân 1 và Khu công nghiệp Cam Đường. Sự phát triển đồng thời của các dự án đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý thống nhất địa giới, đất đai, trật tự xây dựng và hạ tầng kỹ thuật.

Ông Ngô Minh Quế, Bí thư Đảng ủy xã Gia Phú đồng chủ trì

Theo báo cáo, phường Cam Đường đang đẩy mạnh về chuyển đổi số và GPMB. Trong 10 tháng của năm 2026, phường đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 12/11 được hơn 2.260 tỷ đồng (55% kế hoạch). Giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực, nguồn ngân sách tỉnh đạt 187.917 triệu đồng đạt 84% kế hoạch, giải ngân nguồn ngân sách phường đạt 240.754 triệu đồng đạt 90% kế hoạch. Giá trị thương mại - dịch vụ đạt 4.776 tỷ đồng đạt 76,4% kế hoạch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 534/700 tỷ đồng đạt 76%, đặc biệt du lịch đón 380.959 lượt khách với doanh thu ước đạt 664 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Chủ tịch UBND phường Cam Đường phát biểu.

Phường hoàn thành chiến dịch 120 ngày số hóa dữ liệu đất đai, cấp mới 647 giấy chứng nhận QSD đất, đấu giá thành công 74 thửa đất thu về 84,18 tỷ đồng; giải quyết 30.346 hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ đúng/trước hạn đạt 98,77%, nộp trực tuyến đạt 90,41%, triển khai phần mềm MISA iGOV One AI.

Đối với công tác GPMB, phường đã triển khai trên 53 dự án; riêng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (dự án thành phần 2) bồi thường 2,2 ha, Khu Thống Nhất giao đất tái định cư cho 19/35 hộ còn lại, dự án mở rộng mỏ sắt Kíp Tước bố trí tái định cư 8/8 hộ. Tuy nhiên, vùng giáp ranh vẫn phát sinh vi phạm đất đai, xây dựng (xử phạt 2 trường hợp tại khu vực giáp ranh Gia Phú với số tiền 150 triệu đồng).

Tiếp đó, trong báo cáo 10 tháng đầu năm của xã Gia Phú, kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ logistics. Đến giữa tháng 11/2026, tổng thu ngân sách đạt gần 119,6 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 73,2% kế hoạch.

Ông Nguyễn Đức Bình, Chủ tịch UBND xã Gia Phú phát biểu

Địa phương có 15 doanh nghiệp thành lập mới, 550 lượt hộ kinh doanh và hợp tác xã đăng ký hoạt động. Bên cạnh đó, Gia Phú duy trì 820 ha quế, gần 260 ha cây ăn quả, rau màu và có 19 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Hội nghị dành thời gian trao đổi kinh nghiệm về đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức. Trọng tâm là phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI), xây dựng đề án vị trí việc làm, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức theo kết quả và sản phẩm công việc; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác quản lý khu vực giáp ranh của hai địa phương vẫn gặp không ít khó khăn. Những thay đổi địa giới hành chính qua 3 giai đoạn đối với 15 thôn giáp ranh, tình trạng xô lệch tọa độ bản đồ địa chính và tỷ lệ biến động đất đai thực tế trên 40% đã gây trở ngại cho việc xác định nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất và triển khai bồi thường, GPMB. Tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và những áp lực về giao thông, môi trường cũng cần được xử lý đồng bộ.

Để khắc phục, phường Cam Đường và xã Gia Phú mong muốn tăng cường trao đổi, đối chiếu dữ liệu địa chính của 15 thôn giáp ranh, phối hợp xác định ranh giới, thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hai địa phương đặt mục tiêu hoàn thành cắm mốc ranh giới khu vực nghĩa trang thôn Mường trước ngày 30/12/2026; đồng thời chia sẻ dữ liệu địa chính trong vòng 5 ngày làm việc nhằm phục vụ tiến độ GPMB bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Toàn cảnh hội nghị

Cùng với đó, hai bên sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống thiên tai và kết nối đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước giữa các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Cơ chế phân công đầu mối liên ngành, trao đổi thông tin và xử lý vụ việc phát sinh trong vòng 24 giờ cũng được xác định là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp.

Việc tăng cường liên kết giữa phường Cam Đường và xã Gia Phú không chỉ góp phần giải quyết những bất cập trong quản lý địa bàn mà còn tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, hạ tầng và lợi thế vị trí. Với cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và lâu dài, hai địa phương hướng tới xây dựng khu vực giáp ranh phát triển hài hòa, thu hút đầu tư, thúc đẩy công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững của địa phương.