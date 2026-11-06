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Phường Kim Liên thông tin về vụ cháy tại điểm học tạm khiến 1 học sinh tử vong

Thứ Sáu, 14:49, 06/11/2026
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VOV.VN - UBND phường Kim Liên, Hà Nội vừa có thông tin về vụ cháy tại khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên, địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Theo đó, khoảng 12h14' phút ngày 5/11, đám cháy được phát hiện tại dãy nhà D thuộc địa điểm học tạm của trường. Ngay khi phát hiện, Ban Giám hiệu và các giáo viên đã khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh ra khỏi trường, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa và báo tin tới Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng của phường.

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Học sinh trường THCS Kim Liên được sơ tán khỏi hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo phường đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ sơ tán học sinh đến nơi an toàn.

Khoảng 12h58' cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy là 1 học sinh lớp 6 trường THCS Kim Liên. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường đã chỉ đạo nhà trường tạm dừng dạy học trực tiếp tại địa điểm học tạm, chuyển sang dạy học trực tuyến trong thời gian kiểm tra, khắc phục hậu quả vụ cháy; thông báo kịp thời tới cha mẹ học sinh và xây dựng phương án tổ chức dạy học phù hợp, bảo đảm tiến độ chương trình. Việc tổ chức học trực tiếp trở lại chỉ thực hiện khi các điều kiện an toàn được bảo đảm.

Lãnh đạo UBND phường Kim Liên gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân; đồng thời phối hợp với nhà trường và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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