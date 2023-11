Pleiku trở thành thành phố kiểu mẫu cho khu vực trường học an toàn

Hội nghị đánh giá, sau 5 năm triển khai dự án, Thành phố Pleiku đã trở thành thành phố kiểu mẫu cho khu vực trường học an toàn tại tỉnh và khu vực Tây Nguyên.

Theo đánh giá của Sở Giao thông - Vận tải Gia Lai, sau 5 năm triển khai dự án, tại Thành phố Pleiku đã có 33 trường tiểu học được cải tạo khu vực đường đi bộ, khu vực chờ đón của học sinh đảm bảo an toàn; tốc độ tối đa của các phương tiện giao thông khi đi qua khu vực cổng trường học ở nội thành là 30km/h và ở ngoại thành là 40km/h. Trong số này 71% được chứng nhận an toàn ở mức 5 sao theo công cụ Đánh giá xếp hạng sao trường học do Chương trình Đánh giá Đường bộ Quốc tế (iRAP) phát triển. Dự án đã giúp giảm thiểu tối đa số người thương vong và số vụ tai nạn giao thông ở khu vực trường học.

Toàn cảnh hội nghị.

Hiện nay, tỉnh cũng đã lên kế hoạch cải tạo 56 trường học trên các tuyến tỉnh lộ trong giai đoạn tới. Là 1 trong số 46 đại diện các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Pleiku tham dự hội nghị tổng kết, ông Đỗ Văn Thiên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Anh Hùng Wừu, xã Gào, Thành phố Pleiku bày tỏ mong muốn: “Trường tôi sau khi được mở rộng đường và có biển báo về an toàn giao thông, học sinh có ý thức hơn về an toàn giao thông và phụ huynh đảm bảo an toàn giao thông hơn. Chúng ta nên triển khai mô hình này toàn tỉnh, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa”.