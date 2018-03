PTT Vương Đình Huệ: “Xây dựng Bắc Ninh thành đô thị đáng sống“

Tối nay (17/3) tại Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại 1 thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của một đô thị năng động, sáng tạo, ghi nhận sự đóng góp và thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển kể từ khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập (1997), thành phố Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, đóng góp vào thành tựu chung của Tỉnh và cả nước. Diện mạo của Thành phố đã thay đổi toàn diện, tạo ra hình ảnh của một đô thị văn minh, hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh được chú trọng; đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 6.000 USD, gấp 2,5 lần bình quân cả nước…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Quyết định cho lãnh đạo Thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với vị trí địa chính trị - kinh tế, điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi, Bắc Ninh cần phát huy hơn nữa sự chủ động, sáng tạo; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tạo ra những đột phá để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022; hướng tới kinh tế tri thức, đô thị thông minh và trở thành một trung tâm vùng phát triển năng động hàng đầu của cả nước.

Địa phương phải kiến tạo không gian đô thị mở, thông minh với kiến trúc xanh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; đa dạng hóa nguồn lực, phát huy nội lực, thúc đẩy liên kết, phát triển trong vùng Thủ đô và cả nước; tận dụng tốt cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển mạnh công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; chú trọng phát triển làng nghề và không gian sinh thái tự nhiên.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói: “Địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phát triển thành phố thông minh, chính quyền điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch. Chú trọng bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công, đối tượng chính sách và hộ nghèo. Làm tốt công tác y tế, giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp trên địa bàn. Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống Kinh Bắc, đặc biệt là các lễ hội, di sản văn hóa lịch sử vật thể và phi vật thể”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, không để tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phát huy đoàn kết, chú trọng công tác cán bộ; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn; bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân./.

