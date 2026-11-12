Quân khu 2 và tỉnh Tuyên Quang đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu; Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; đại biểu các cơ quan chức năng, lãnh đạo địa phương và nhân chứng lịch sử.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái tặng quà, động viên các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Bạc, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, rà soát, xác minh thông tin về những địa điểm có hài cốt liệt sĩ và các dấu tích liên quan đến quá trình chiến đấu, hy sinh trên địa bàn. Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu lưu trữ và thông tin do các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử cung cấp, các đại biểu đối chiếu, làm rõ vị trí, tọa độ, số lượng liệt sĩ và đặc điểm các khu vực có liệt sĩ hy sinh, làm căn cứ xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và di vật trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái cùng đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái trao đổi với các cựu chiến binh để đối chiếu thông tin, xác định vị trí các khu vực cần tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, ông nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, quyết tâm tìm kiếm, quy tập được nhiều nhất có thể những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường.

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tặng quà, động viên các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu chiến binh và nhân chứng lịch tham gia cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đối với tỉnh Tuyên Quang, nơi có địa hình núi đá hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các lực lượng chủ động khắc phục trở ngại, khảo sát kỹ từng khu vực, không bỏ sót những địa điểm có thông tin về phần mộ liệt sĩ; đồng thời, tích cực kết nối, gặp gỡ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử để xác minh, bổ sung thông tin còn thiếu.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái cùng các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Bạc, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, đề ra giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 820 hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi phần mộ được tìm thấy, quy tập không chỉ là kết quả thực hiện nhiệm vụ mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã ngã xuống, góp phần xoa dịu nỗi đau, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái và đoàn công tác đã đến kiểm tra, nắm tình hình, thăm hỏi và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích.