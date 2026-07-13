Quân khu 5 kiểm tra công tác lấy mẫu sinh phẩm liệt sĩ tại Gia Lai

Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra quy trình lấy mẫu sinh phẩm, điều kiện trang thiết bị, công tác bảo quản mẫu và lưu trữ hồ sơ. Đồng thời, nghe Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng chuyên trách báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ hiện là nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ, trong đó còn nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính hoặc thiếu thông tin. Việc thu nhận mẫu sinh phẩm (mẫu xương) để phân tích ADN được xem là giải pháp quan trọng nhằm phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 trực tiếp kiểm tra quy trình thu nhận mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Lương Đình Chung ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đánh giá cao sự chủ động khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình để bảo đảm tiến độ và yêu cầu chuyên môn.

Thiếu tướng Lương Đình Chung nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong từng khâu thực hiện. Các đơn vị tiếp tục quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng; tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật từ khai quật, lấy mẫu, lập hồ sơ mộ chí đến niêm phong, bảo quản sinh phẩm, không để xảy ra sai sót hoặc nhầm lẫn.

Chính ủy Quân khu 5 cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị quân đội và lực lượng chức năng tăng cường phối hợp rà soát, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận thông tin từ cựu chiến binh và nhân dân để phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.