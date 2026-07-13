English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quân khu 5 kiểm tra công tác lấy mẫu sinh phẩm liệt sĩ tại Gia Lai

Thứ Hai, 16:49, 13/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 13/7, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác thu nhận mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra quy trình lấy mẫu sinh phẩm, điều kiện trang thiết bị, công tác bảo quản mẫu và lưu trữ hồ sơ. Đồng thời, nghe Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng chuyên trách báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện.

quan khu 5 kiem tra cong tac lay mau sinh pham liet si tai gia lai hinh anh 1
Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ hiện là nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ, trong đó còn nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính hoặc thiếu thông tin. Việc thu nhận mẫu sinh phẩm (mẫu xương) để phân tích ADN được xem là giải pháp quan trọng nhằm phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ.

quan khu 5 kiem tra cong tac lay mau sinh pham liet si tai gia lai hinh anh 2
Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 trực tiếp kiểm tra quy trình thu nhận mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Lương Đình Chung ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đánh giá cao sự chủ động khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình để bảo đảm tiến độ và yêu cầu chuyên môn.

Thiếu tướng Lương Đình Chung nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong từng khâu thực hiện. Các đơn vị tiếp tục quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng; tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật từ khai quật, lấy mẫu, lập hồ sơ mộ chí đến niêm phong, bảo quản sinh phẩm, không để xảy ra sai sót hoặc nhầm lẫn.

Chính ủy Quân khu 5 cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị quân đội và lực lượng chức năng tăng cường phối hợp rà soát, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận thông tin từ cựu chiến binh và nhân dân để phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những người lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt trong "Chiến dịch 500 ngày đêm"
Những người lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt trong "Chiến dịch 500 ngày đêm"

VOV.VN - Có những nhiệm vụ không đo bằng khối lượng công việc hay thời gian hoàn thành, mà được đong đếm bằng lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Những người lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt trong "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Những người lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt trong "Chiến dịch 500 ngày đêm"

VOV.VN - Có những nhiệm vụ không đo bằng khối lượng công việc hay thời gian hoàn thành, mà được đong đếm bằng lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Lời căn dặn của Bác và Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Lời căn dặn của Bác và Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Trong không khí thiêng liêng của Tháng Bảy tri ân, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang diễn ra như một minh chứng sống động nhất cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Lời căn dặn của Bác và Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Lời căn dặn của Bác và Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Trong không khí thiêng liêng của Tháng Bảy tri ân, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang diễn ra như một minh chứng sống động nhất cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Tìm thấy 51 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên
Chiến dịch 500 ngày đêm: Tìm thấy 51 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên

VOV.VN - Sau 119 ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy 51 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên, góp phần đưa các anh trở về với đồng đội và người thân sau hơn 40 năm.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Tìm thấy 51 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên

Chiến dịch 500 ngày đêm: Tìm thấy 51 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên

VOV.VN - Sau 119 ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy 51 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên, góp phần đưa các anh trở về với đồng đội và người thân sau hơn 40 năm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục