Quân khu 7 kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM

Ngày 13/11, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Sở Hội, Khu phố 4, phường Bình Cơ, TP.HCM.

Đoàn công tác kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Sở Hội, phường Bình Cơ, TP.HCM

Tham gia làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; Thượng tá Phạm Đình Tiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố; đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Cơ cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K74.

Theo báo cáo, từ ngày 5/11, Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp với UBND phường Bình Cơ và Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa triển khai lực lượng đào tìm hài cốt liệt sĩ tại lô cao su H12, H13 thuộc Đội sản xuất Hội Nghĩa. Hoạt động tìm kiếm được tiến hành trên cơ sở thông tin, tài liệu về trận đánh và tọa độ do ông Glenn Hines, cựu quân nhân Úc, đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh cung cấp, kết hợp với kết quả đối chiếu thực địa của các chuyên gia.

Đến nay, lực lượng tìm kiếm đã tổ chức đào thăm dò tại 3 vị trí với tổng diện tích hàng trăm mét vuông. Tại vị trí 01, nơi dự kiến có hố chôn khoảng 20 liệt sĩ, lực lượng đã đào 2 luồng, độ sâu từ 1,8 đến 2m nhưng chưa phát hiện hài cốt. Hai vị trí còn lại đang tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Đội K74

Trước đó, trong đợt đào thăm dò từ ngày 17/7 đến 28/7/2026, lực lượng chức năng đã đào 20 đường tại các tọa độ lân cận nhưng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ. Đây là địa bàn có nhiều khó khăn trong công tác xác minh, tìm kiếm, đòi hỏi sự kiên trì, thận trọng và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Tại buổi làm việc, đại diện Đội K74 báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn trong quá trình đào tìm cũng như công tác phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đất nhằm bảo đảm an toàn, đúng quy trình.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Trần Chí Tâm biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đội K74 cùng các lực lượng tham gia. Đồng chí nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và chính xác. Đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát thực địa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương để xác minh thông tin, đẩy nhanh tiến độ đào tìm tại các vị trí còn lại, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm tại khu vực Sở Hội, phường Bình Cơ, công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng cũng được các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM khẩn trương triển khai, với khối lượng công việc lớn và kết quả tìm kiếm tiếp tục được nâng lên.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, trong ngày 13/11, tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, hơn 620m³ đất đã được xử lý, phục vụ việc mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM

Riêng trong ngày 13/11, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ. Như vậy, từ ngày 15/10 đến hết ngày 13/11, đợt 2 tại Khu B đã tìm kiếm, quy tập được 287 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 64 bộ kèm di vật.

Trước đó, trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Xử lý hơn 620m³ đất trong ngày 13/11, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 13/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.018 bộ, trong đó có 371 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 985 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Cán bộ, chiến sĩ tập trung thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa điểm trên địa bàn TP.HCM vẫn đang được triển khai khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao.