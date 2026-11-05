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Quân khu 7 quy tập được 1.795 hài cốt liệt sĩ trong nước và ở Campuchia

Thứ Năm, 14:32, 05/11/2026
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VOV.VN - Giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm tính đến ngày 3/11, Quân khu 7 đã tìm kiếm, quy tập 1.795 hài cốt liệt sĩ trong nước và ở Campuchia, vượt 99,44% chỉ tiêu giai đoạn 1 và vượt 19,67% chỉ tiêu toàn Chiến dịch. 

Sáng 5/11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

quan khu 7 quy tap duoc 1.795 hai cot liet si trong nuoc va o campuchia hinh anh 1
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Duy Phương)

Theo báo cáo, năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, trên địa bàn Quân khu 7, các đơn vị đã tổ chức lấy hơn 40.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và vận chuyển, bàn giao 31.015 mẫu (đủ điều kiện) phục vụ giám định ADN, vượt 9 tháng so với tiến độ.

Tính đến ngày 3/11, Quân khu 7 đã tìm kiếm, quy tập 1.795 hài cốt liệt sĩ trong nước và ở Campuchia, vượt 99,44% chỉ tiêu giai đoạn 1 và vượt 19,67% chỉ tiêu toàn Chiến dịch. 

Quân khu 7 đã tiếp nhận hơn 1.000 thông tin về liệt sĩ; rà soát hơn 305.000 liệt sĩ có thông tin chôn cất ban đầu, từng bước chuẩn hóa, số hóa hồ sơ. Đồng thời tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin với trường Đại học Texas Tech, tổ chức Mission POW/MIA và các cựu chiến binh Mỹ, Úc, tiếp nhận nhiều tư liệu, hình ảnh, sơ đồ có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, tính đến ngày 5/11, cả nước đã tìm kiếm quy tập được 4.272 hài cốt liệt sĩ, (đạt 61,03% chỉ tiêu); hoàn thành hơn 20.265 ha diện tích rà phá bom mìn (đạt 91,28%) để phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; 34/34 tỉnh, thành đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước 1 năm.

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Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Duy Phương)

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu chỉ đạo, thời gian tới, Quân khu 7 tập trung rà soát bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2027 cho sát với từng địa bàn, thực hiện phương châm “dễ, rõ làm trước, làm đến đâu chắc đến đó”.

Đổi mới phương thức từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin” ngay tại cơ sở. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả quốc gia, dân tộc; vận động những người trực tiếp chôn cất hoặc chứng kiến, hoặc có thông tin xác thực về nơi an táng bộ đội Việt Nam để tham gia cung cấp thông tin, vị trí mộ liệt sĩ.

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Quân khu 7 trao thưởng cho các cơ quan báo chí (Ảnh: Duy Phương)

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao thưởng cho 24 tập thể, 44 cá nhân thuộc các đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 và 23 tập thể, 44 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 7.

Trong đó, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM (VOV TP.HCM) được trao 1 bằng khen tập thể và 2 bằng khen cá nhân.

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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