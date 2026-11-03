Quân khu 9 quy tập gần 1.130 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Mặc dù còn không ít khó khăn trong việc thực hiện vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhưng Ban Chỉ đạo Quân khu 9 và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, bảo đảm tiến độ, chất lượng, yêu cầu đề ra.

Chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo sức lan tỏa, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, lực lượng và nhân dân; công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từng bước được đẩy mạnh, đạt những kết quả tích cực.

Quang cảnh hội nghị

Đến thời điểm này, tổng số hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm, trên địa bàn Quân khu 9 là gần 1.130 hài cốt liệt sĩ; trong đó, tìm trong nước hơn 760 hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính 6 liệt sĩ; tại Campuchia hơn 360 hài cốt liệt sĩ.

Còn đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm, tính đến ngày 10/10, các tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại 107/107 nghĩa trang, với 41.231/41.231 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang (đạt 100%); trong đó có gần 32.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (đạt 77,52%) và gần 9.300 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo Quân khu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS đã phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các tỉnh, thành phố trong khu vực đã tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Qua 2 chuyến vận chuyển, đã bàn giao 23.854 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội.

Việc lấy mẫu, bàn giao, bảo quản và quản lý mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được tiến hành đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, khoa học; gắn với số hóa thông tin, cập nhật dữ liệu phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Khen thưởng các cá nhân đơn vị xuất sắc

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng: “Những kết quả đạt được trong thời gian qua là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia, Đảng uỷ, Bộ tư lệnh quân khu; Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9. Điều quan trọng đó là tinh thần trách nhiệm, tận tụy của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành,…để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này”.

Năm 2027, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tiếp tục được triển khai gắn với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2027 và giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm. Do đó, Ban Chỉ đạo Quân khu và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin: phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả,…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao trong năm 2027, bảo đảm đúng tiến độ, an toàn và đúng quy định.

Tiếp tục nâng cao chất lượng thu thập, tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, bàn giao mẫu và phối hợp giám định ADN, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu, góp phần từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tập trung xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng đối với các mộ có một phần thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ.

Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ của giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Quốc phòng giao, gắn trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương với kết quả thực hiện.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 9 phát biểu tại Hội nghị

Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trọng tâm là địa bàn trong nước; phát huy hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, địa phương và hợp tác với phía Campuchia, bảo đảm hiệu quả, an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 9 nhấn mạnh: “Thời gian tới, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ ngày càng khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, quyết liệt hơn nữa. Đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là trong việc tìm kiếm thông tin về liệt sĩ. Đồng thời, cần tập trung thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt là một bước quan trọng, nhưng nếu chưa xác định được danh tính thì phải tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo, làm sao trả lại tên tuổi cho các liệt sĩ, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Có như vậy, nhiệm vụ mới thực sự trọn vẹn”.