Cất điện thoại trước giờ học chỉ mất vài giây, nhưng để học sinh tự giác đặt thiết bị xuống cần cả một quá trình giáo dục. Cô Đỗ Thị Thanh Nhàn, Hiệu trưởng khối Trung học phổ thông, Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hà Nội cho rằng: “Muốn học sinh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, trước hết chúng ta phải tạo ra một thế giới thực sự đủ hấp dẫn để các con muốn tham gia”.

Trong khi đó, TS. Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II cho rằng, muốn quản lý hiệu quả cần tìm hiểu nguyên nhân khiến trẻ gắn bó với điện thoại. Ở tuổi vị thành niên, nhu cầu kết nối, được bạn bè chấp nhận rất lớn, đôi khi việc sử dụng thiết bị quá mức còn xuất phát từ áp lực học tập hoặc những khó khăn trong đời sống thực.

Tạo sân chơi thực chất, thay vì chỉ thu điện thoại

Một trong những vấn đề được phụ huynh quan tâm khi hạn chế điện thoại tại trường là bảo đảm liên lạc với con trong trường hợp khẩn cấp. Theo TS. Phạm Thị Thúy, đây là nhu cầu chính đáng, bởi điện thoại hiện không chỉ phục vụ liên lạc mà còn được học sinh sử dụng để đặt dịch vụ đi lại, ăn uống.

Để phụ huynh yên tâm, nhà trường cần xây dựng quy trình liên lạc rõ ràng, quy định cụ thể người tiếp nhận thông tin, cách thông báo khi có tình huống khẩn cấp và các kênh để học sinh liên hệ với cha mẹ khi cần thiết. Quan trọng hơn, quy trình này phải được phổ biến thống nhất giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Thực tế tại một số cơ sở giáo dục cho thấy, hạn chế điện thoại sẽ hiệu quả hơn khi đi kèm những hoạt động thay thế hấp dẫn. Tại Trường Wellspring Hà Nội, học sinh được tiếp cận nhiều không gian thể thao, nghệ thuật, thư viện và các câu lạc bộ. Theo cô Đỗ Thị Thanh Nhàn, khi có lựa chọn phù hợp với sở thích, các em sẽ chủ động tham gia hoạt động, trò chuyện và kết nối với bạn bè thay vì dành thời gian cho màn hình.

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Tuy nhiên, không phải trường học nào cũng có đủ diện tích, kinh phí để xây dựng sân thể thao, nhà thi đấu hay thư viện quy mô lớn. Theo cô Nhàn, việc tạo sân chơi không nhất thiết phải tốn kém. Một góc đọc sách, vài bộ cờ, trò chơi tập thể hay hoạt động nhóm để học sinh chia sẻ sở thích cũng có thể khiến giờ ra chơi trở nên thú vị hơn. Điều quan trọng là học sinh cần được tham gia đề xuất, lựa chọn và tổ chức những hoạt động mình yêu thích, thay vì chỉ tiếp nhận các chương trình do người lớn sắp đặt. Khi được lắng nghe và có cảm giác thuộc về tập thể, các em sẽ có thêm động lực tham gia vào đời sống học đường.

Bên cạnh việc tạo môi trường thay thế, nhà trường cần giúp học sinh hiểu mục đích của các quy định. Những tiết sinh hoạt lớp, buổi trao đổi và hoạt động trải nghiệm có thể trở thành cơ hội để giáo viên giải thích vì sao cần sử dụng điện thoại đúng lúc, đúng cách. Khi hiểu được giá trị của việc đặt thiết bị xuống, học sinh sẽ dần dần hình thành ý thức tự giác thay vì chỉ tuân thủ vì sợ bị nhắc nhở.

TS. Phạm Thị Thúy cho rằng, đánh giá hiệu quả của các quy định không thể chỉ căn cứ vào số lượng điện thoại học sinh gửi đầu giờ hay số lần vi phạm. Nhà trường cần theo dõi thêm mức độ tập trung, sự tương tác trong lớp học, kết quả học tập và những vấn đề học sinh gặp phải trên môi trường mạng như bắt nạt trực tuyến, mâu thuẫn, xung đột.

Đặc biệt, cần khảo sát ý kiến của học sinh, giáo viên và phụ huynh để đánh giá sự thay đổi trong nhận thức, hành vi. Với học sinh từ cấp THCS trở lên, việc trao quyền lựa chọn và khuyến khích các em chủ động đề xuất hoạt động phù hợp có thể mang lại hiệu quả tích cực hơn những biện pháp áp đặt một chiều.

Quản lý đi đôi với giáo dục kỹ năng số và trách nhiệm

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia đã triển khai các chính sách hạn chế điện thoại trong trường học với phạm vi và cách thức khác nhau. Có nước yêu cầu học sinh cất điện thoại trong cả ngày học, kể cả giờ nghỉ, có nước chỉ hạn chế sử dụng trong lớp học và cho phép ngoại lệ phục vụ học tập, y tế hoặc nhu cầu hỗ trợ đặc biệt.

Từ những kinh nghiệm này, TS. Phạm Thị Thúy cho rằng, Việt Nam cần có cách tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tế, không nên sao chép nguyên mô hình của nước khác. Bà nhấn mạnh, hạn chế thiết bị chỉ là một phần của giải pháp, điều quan trọng hơn là phải tăng cường giáo dục kỹ năng số, hướng dẫn trẻ tìm kiếm, kiểm chứng thông tin và nhận diện những nguy cơ trên mạng.

Theo bà Thúy, điện thoại chỉ nên được sử dụng trong giờ học khi giáo viên tổ chức hoạt động cần tra cứu thông tin. Còn trong giờ ăn, giờ chơi, nhà trường cần có những giới hạn rõ ràng để học sinh dành thời gian cho các hoạt động trực tiếp. Việc triển khai cũng cần tính đến sự khác biệt giữa các vùng miền, điều kiện trường học và hoàn cảnh gia đình.

TS. Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II

Đồng quan điểm về sự cần thiết phải có quy định chung, cô Đỗ Thị Thanh Nhàn cho rằng, cần phân biệt cách quản lý theo từng nhóm tuổi. Học sinh lớp 3 và lớp 12 có nhu cầu, mức độ trưởng thành cũng như khả năng tự kiểm soát rất khác nhau. Với trẻ nhỏ, nhà trường cần hướng dẫn và bảo vệ nhiều hơn, trong khi học sinh lớn cần từng bước được trao quyền và rèn luyện trách nhiệm cá nhân.

“Chúng ta không giới hạn học sinh sử dụng điện thoại bao lâu mà chúng ta phải giúp các con hình thành khả năng tự quản lý việc sử dụng công nghệ phù hợp với từng giai đoạn trưởng thành của mình”, cô Đỗ Thị Thanh Nhàn cho biết.

Cùng với điện thoại, việc quản lý mạng xã hội cũng đặt ra yêu cầu giáo dục về quyền riêng tư và trách nhiệm khi chia sẻ thông tin. Một học sinh quay lại hình ảnh bạn mắc lỗi rồi đăng lên nhóm lớp với suy nghĩ chỉ là trò đùa có thể vô tình gây tổn thương cho người khác, đồng thời để lại dấu vết số lâu dài.

TS. Phạm Thị Thúy đề xuất sử dụng phương pháp học qua tình huống để học sinh hiểu rõ hậu quả của hành vi trên môi trường mạng. Chẳng hạn, khi thảo luận về việc tự ý quay và chia sẻ hình ảnh của bạn, các em cần được đặt vào vị trí người bị ghi hình để nhận diện cảm giác tổn thương, từ đó hiểu hơn về quyền riêng tư và trách nhiệm cá nhân.

Nhà trường cần trang bị cho học sinh kỹ năng xử lý sự cố trên mạng, từ cách báo cáo, chia sẻ bằng chứng, bảo mật thông tin đến khắc phục khi lỡ đăng tải nội dung không phù hợp, giúp các em biết tự bảo vệ mình và hỗ trợ người khác.

Khi học sinh vi phạm, giáo viên cần tìm hiểu nguyên nhân, nhắc nhở phù hợp và phối hợp với gia đình nếu tình trạng tái diễn. Việc yêu cầu cất hoặc bàn giao điện thoại không đồng nghĩa với quyền tự ý kiểm tra tin nhắn, hình ảnh hay thông tin cá nhân. Ở phía gia đình, việc thống nhất nguyên tắc sử dụng điện thoại với nhà trường là cần thiết. Cha mẹ cần làm gương, hạn chế dùng thiết bị khi ăn uống, trò chuyện và cùng con xây dựng thời gian sử dụng hợp lý.

Đối với đề án tổng thể, cần tham vấn chuyên gia, giáo viên, phụ huynh và học sinh để xây dựng hướng dẫn phù hợp từng lứa tuổi. Quản lý điện thoại không chỉ nhằm kiểm soát thiết bị mà còn hướng tới giúp học sinh sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm và tự giác.