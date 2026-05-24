Quan trắc môi trường ở Lào Cai: Lấp khoảng trống kỹ thuật, khơi thông điểm nghẽn

Chủ Nhật, 06:01, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ gian lận dữ liệu quan trắc môi trường trên diện rộng đã phơi bày những lỗ hổng trong kiểm soát xả thải. Tại Lào Cai, kết quả rà soát chuyên sâu cho thấy không chỉ tồn tại nhiều lỗi kỹ thuật mà còn xuất hiện những vướng mắc vượt quá khả năng xử lý của địa phương.

 

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã định lượng rõ bức tranh quan trắc trên địa bàn bằng những con số thực tế: Có 8/14 đơn vị được kiểm tra ghi nhận lỗi thiết bị phân tích hoặc đường truyền Datalogger; 1 doanh nghiệp bị xử phạt 180 triệu đồng do sai phạm quy trình.

Qua rà soát, các sự cố này chủ yếu xuất phát từ yếu tố hao mòn thiết bị vật lý. Đến thời điểm hiện tại, qua các phép thử kỹ thuật độc lập, ngành chức năng Lào Cai chưa phát hiện dấu hiệu can thiệp phần mềm có chủ đích. Tuy nhiên, để chặn đứng nguy cơ gian lận từ xa, việc "khóa chặt" kẽ hở công nghệ đã được kích hoạt.

Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai kiểm tra hệ thống quan trắc dữ liệu nước thải tại Nhà máy tuyển apatit Bắc Nhạc Sơn

Bà Ngô Thị Liên Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết: “Để đảm bảo tính bảo mật thì thiết bị data logger cũng được cán bộ chuyên môn của Sở thay đổi mật khẩu tài khoản truy cập, dán tem niêm phong tại các cổng kết nối. Chi cục Môi trường cũng đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ cao để chống gian lận: mã hóa dữ liệu về đầu cuối, lưu vết dữ liệu không để chỉnh sửa hoặc giám sát độc lập theo thời gian thực. Bên cạnh đó, khuyến khích lắp đặt thiết bị có thể lưu giữ được lịch sử đăng nhập, lịch sử cài đặt để khi có vấn đề gì đó thì có thể kiểm tra lại được”.

Nghịch lý ở chỗ, dù nỗ lực minh bạch hóa, doanh nghiệp lại đang vướng vào một rào cản khác. Thực tế cơ sở cho thấy, nhiều nhà máy đã chấp nhận chi hàng tỷ đồng nhập khẩu thiết bị đồng bộ từ châu Âu, kèm chi phí bảo trì hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Thế nhưng, họ lại rơi vào thế "bị động", khó có thể tuân thủ nghiêm ngặt tần suất hiệu chuẩn thiết bị theo quy định, chỉ vì sự đứt gãy của chuỗi cung ứng vật tư nhập khẩu chuyên dụng.

Dán tem niêm phong của Sở sau kiểm tra nhằm ngăn chặn can thiệp vào bộ ghi dữ liệu Data logger

Ông Lưu Đức Việt, cán bộ kỹ thuật Công ty Apatit Việt Nam nêu thực tế: “Trạm quan trắc không phải chỗ nào đều giống nhau nên nhà cung ứng không dự phòng, mình phải có đơn hàng họ mới nhập về. Nếu như cứ “thông đồng bén giọt” thì không sao, nhưng chỉ cần mắc gì đó là lại mất thời gian. Đắt đã đành, đợi để nhập khẩu rất lâu nên phải dự trù từ đầu năm, giữa năm là phải có đơn hàng rồi, chỉ như vậy cuối năm may ra mới cấp đủ”.

Tương tự dung dịch chuẩn, khí chuẩn HF - loại vật tư có tính ăn mòn cao, bắt buộc phải có để hiệu chuẩn máy đo khí thải định kỳ, cũng đang là "điểm nghẽn" lớn.

Ông Đỗ Cao Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Phốt pho vàng Việt Nam phản ánh: “Khí HF thứ nhất là thủ tục nhập khẩu khó khăn, thứ hai là có rất ít đơn vị đủ năng lực để hiệu chuẩn thiết bị nên khi nhiều khách hàng quá các đơn vị không nhận nữa nên rất khó khăn. Mong cơ quan chức năng tháo gỡ kịp thời tạo điều kiện cho các nhà máy hoạt động”.

Một góc Khu công nghiệp Tằng Loỏng của tỉnh Lào Cai

Từ thực tiễn rà soát tại Lào Cai, có thể thấy, ngăn chặn gian lận và bảo vệ tính trung thực của dữ liệu quan trắc không thể chỉ trông chờ vào các đợt thanh kiểm tra. Khi chuỗi cung ứng vật tư đặc thù như khí chuẩn, dung dịch chuẩn vẫn bị ách tắc bởi các rào cản hành chính, thì việc yêu cầu doanh nghiệp vận hành đúng quy chuẩn là điều bất khả thi.

Yêu cầu thượng tôn pháp luật phải đi liền với sự đồng bộ về cơ chế. Đã đến lúc, các Bộ, ngành Trung ương cần sớm có giải pháp liên ngành để khơi thông điểm nghẽn này. Bởi, mọi nỗ lực minh bạch hóa dữ liệu môi trường sẽ khó mang lại hiệu quả thực chất, nếu những công cụ thực thi cơ bản nhất ở cơ sở vẫn bị bỏ ngỏ.

Sai phạm về quan trắc môi trường: Lỗ hổng quản lý gây hệ lụy to lớn

VOV.VN - 74 đối tượng bị khởi tố về hành vi can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu tại các hệ thống quan trắc môi trường tự động, một lĩnh vực vốn được xem là “lá chắn kỹ thuật” để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng đang dấy lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm và hậu quả khó lường.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: quan trắc môi trường lào cai gian lận dữ liệu quan trắc môi trường kiểm soát xả thải
Vụ án làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường: Trách nhiệm thuộc về ai?
Phá án thao túng dữ liệu quan trắc môi trường: Khi “sự thật” bị bóp méo từ con số
Khởi tố 74 người liên quan vụ án làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường
