Quảng Nam cho xuất viện 11 bệnh nhân khỏi Covid-19

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) vừa cho xuất viện 5 bệnh nhân được chữa khỏi Covid -19. Đó là bệnh nhân 433, ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn; bệnh nhân 643, ở xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước; bệnh nhân 834, ở xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc; bệnh nhân 773, ở phường Cẩm Phô, thành phố Hội An và bệnh nhân 622, ở thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho xuất viện bệnh nhân khỏi Covid -19 vào ngày 13/8 vừa qua.

Cũng trong sáng nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho xuất viện 6 bệnh nhân khỏi Covid-19, gồm: bệnh nhân 519 ở phường Minh An, thành phố Hội An; bệnh nhân 549, 551 cùng ở chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, thành phố Hội An; bệnh nhân 563 ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn; bệnh nhân 564 ở thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn và bệnh nhân 616 ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.



Trước đó ngày 13/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã cho xuất viện 2 ca bệnh đã chữa khỏi Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết: “Trong công tác điều trị ở Quảng Nam có 3 việc. Một là, điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Hai là nhận “chia lửa” với Bệnh viện Đà Nẵng, tức là những bệnh nhân nặng (không nhiễm Covid-19) ở Bệnh viện Đà Nẵng để Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện phong tỏa và bản thân điều trị Covid-19, một số bệnh nhân ở Đà Nẵng chuyển về Quảng Nam để điều trị. Thứ 3 vẫn phải điều trị ở các cơ sở điều trị trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết quan tâm những bệnh nhân Covid-19 chia làm 2 khu điều trị. Tôi cũng đặt phương án cho bệnh viện thứ 3 nếu người bệnh nhiều nữa”./.