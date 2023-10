Quảng Nam đầu tư kè chống sạt lở ở trung tâm hành chính huyện Nam Trà My

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các sở, các đơn vị liên quan và UBND huyện Nam Trà My nghiên cứu, tổ chức khảo sát, đánh giá các nguy cơ sạt lở tại những vị trí xung yếu ở khu trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Đồng thời, tham mưu đề xuất phương án đầu tư kè chống sạt lở đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, lâu dài.

Báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam để trình cấp thẩm quyền xem xét đầu tư. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh làm việc với các cơ quan Trung ương để đề nghị hỗ trợ từ nguồn phòng chống thiên tai Trung ương cho tỉnh Quảng Nam để thực hiện dự án.

Khu vực sau Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam là quả đồi lớn.

Khu vực này có rất nhiều vết nứt lớn nhỏ, nguy cơ sạt lở cao.

Trung tâm hành chính huyện miền núi cao Nam Trà My đặt tại xã Trà Mai được quy hoạch và xây dựng cách đây 20 năm. Nhiều công trình, trụ sở làm việc kiên cố tại đây đã giúp người dân vùng cao này tránh trú lũ quét, sạt lở đất. Hiện nay, khu vực này đang đối mặt với nguy cơ sạt lở rất lớn, bởi ngay sau lưng các khu dân cư, trụ sở làm việc là đồi núi cao đã xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài gần 1km.

Theo ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, phương án khả thi là xây dựng kè chống sạt lở kết hợp các giải pháp hạ thấp quả đồi để có quỹ đất bố trí di dời, tái định cư và phát triển không gian đô thị.

“Theo dự toán, để xây dựng cả bờ kè và khu dân cư cần kinh phí trên 350 tỷ đồng, đây là nguồn kinh phí rất lớn. Trước mắt chúng tôi mong tỉnh Quảng Nam hỗ trợ làm bờ kè trước, kinh phí khoảng 70 tỷ đồng để bảo vệ được khu vực trung tâm hành chính, chứ làm một lúc thì kinh phí quá nhiều", ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết.