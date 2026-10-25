Quảng Ngãi chi hơn 14 tỷ đồng khắc phục hư hỏng Tỉnh lộ 672 ở vùng núi



Những ngày qua, tranh thủ thời tiết nắng ráo, nhà thầu tập trung thi công sửa chữa Tỉnh lộ 672, đoạn từ Km44+620 đến Km47+230, qua địa bàn xã Măng Ri. Tại các vị trí hư hỏng, đơn vị thi công đào bỏ kết cấu nền, mặt đường bị hư hỏng, thay thế bằng lớp móng cấp phối đá dăm dày 15cm, bảo đảm độ chặt theo thiết kế.

Cùng với sửa chữa mặt đường, công trình còn được gia cố lề, rãnh dọc thoát nước và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông. Các hạng mục này nhằm khắc phục tình trạng lún, trồi, hư hỏng mặt đường, cải thiện khả năng thoát nước, hạn chế nguy cơ xuống cấp trở lại và bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn.

Các vị trí hư hỏng, đơn vị thi công đào bỏ kết cấu nền, mặt đường bị hư hỏng, thay thế bằng lớp móng cấp phối đá dăm. (Ảnh: Thanh Thắng)

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự án sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn tuyến này, tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2026. Đoạn đường được sửa chữa dài hơn 2,6 km, theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 5,5m. Phương án thi công tận dụng tối đa nền đường và bình đồ hiện hữu, tập trung xử lý những vị trí nền, mặt đường bị lún, trồi và hư hỏng.

Được biết, trước mắt, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi sẽ sửa chữa đoạn đường hư hỏng dài hơn 2,6 km, tiếp giáp Quốc lộ 40B. Các đoạn tuyến còn lại sẽ được xem xét, tính toán phương án sửa chữa trong thời gian tới.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Địa phương mong muốn các tuyến đường tiếp tục được quan tâm sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm giao thông an toàn, thuận lợi.

“Để phục nhu cầu của người dân và vận chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp trên địa bàn, địa phương đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện và duy tu, sửa chữa các tuyến đường nói trên. Thời điểm mùa khô hiện nay được đánh giá là rất thuận lợi để triển khai sửa chữa các đoạn đường đang bị hư hỏng, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân và doanh nghiệp”, ông Quang cho biết thêm.

Công nhân thi công sửa chữa đường. (Ảnh: Thanh Thắng)

Trước đó, trong bài viết “Nhiều tuyến đường miền núi phía Tây Quảng Ngãi xuống cấp”, VOV phản ánh Tỉnh lộ 672, đoạn từ Km44+600 đến Km55+200 qua xã Măng Ri, xuất hiện nhiều vị trí mặt đường bong tróc, bê tông nứt vỡ, tạo thành ổ gà, ổ voi; một số đoạn nền đường đứt gãy, lún sụt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng này gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, nhất là vào mùa mưa.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần khắc phục tình trạng xuống cấp của Tỉnh lộ 672 qua xã Măng Ri, duy trì khả năng khai thác, kéo dài tuổi thọ công trình và bảo đảm giao thông an toàn, êm thuận.