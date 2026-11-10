Quảng Ngãi di dời dân khỏi vùng sạt lở, ngập cầu tràn, cây xanh gãy đổ

Ban Chỉ huy Quân sự xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động cắm biển cảnh báo tại những vị trí ta-luy có nguy cơ sạt lở, đồng thời giăng dây chốt chặn tại các cầu tràn có nước chảy xiết, ngăn người và phương tiện qua lại. Đơn vị này khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua những khu vực đã được cắm biển cảnh báo hoặc giăng dây chốt chặn; không đi qua ngầm, cầu tràn khi nước dâng cao, dòng chảy xiết. Người dân không tụ tập xem nước lũ, đánh bắt cá hoặc vớt củi tại những khu vực nước sâu, chảy mạnh.

Mưa lớn gây ngập đường giao thông ở thôn Đăk Chờ, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong khi đó, tại xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Ba Tơ cũ), các lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 11 hộ với 39/47 nhân khẩu đến tránh trú tại Nhà văn hóa thôn Nước Lầy. Những nhân khẩu còn lại tiếp tục được rà soát, vận động di chuyển đến nơi an toàn.

UBND xã Măng Bút cắm biển cảnh báo tại vị trí có nguy cơ sạt lở.

Nước sông dâng cao tràn qua mặt cầu tràn Thạch Nham, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi. Chính quyền địa phương phải lập chốt, đặt biển cảnh báo và tạm thời cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Trong thời gian chốt chặn, người dân cần lựa chọn tuyến đường khác, chấp hành biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý vượt rào chắn khi nước còn tràn qua mặt cầu.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Vì phối hợp với các lực lượng tại chỗ tuyên truyền,

Trong sáng 10/11, mưa lớn làm ngã đổ một số cây xanh trên Tỉnh lộ 622B, đoạn qua thôn Trà Sơn, xã Trà Bồng (huyện Trà Bồng cũ). Công an xã Trà Bồng phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở và người dân tiến hành cắt tỉa, thu gom cây gãy đổ, giải phóng mặt đường, phục vụ lưu thông.

Cây xà cừ bị đổ gãy trên Tỉnh lộ 622B, đoạn qua thôn Trà Sơn, xã Trà Bồng.

Dự báo, từ ngày 10 đến 12/11, khu vực phía Đông và vùng núi cao của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trên vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm đặc khu Lý Sơn, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2,5-4,5 m, biển động mạnh.

Công an xã Trà Bồng phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở và người dân tiến hành cắt tỉa, thu gom cây gãy đổ.

Tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không tự ý vượt rào chắn tại những điểm đã được lực lượng chức năng cảnh báo.