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Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục giao thông sau mưa lũ

Thứ Bảy, 20:25, 14/11/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ ngày 10-12/11 đã gây sạt lở tại 90 vị trí trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ở tỉnh Quảng Ngãi, nhiều điểm sạt lở nặng gây ách tắc giao thông.

 

Trên Quốc lộ 24C, đoạn qua xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn làm đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường tại nhiều vị trí. Tại Km75+200, thôn Sông Trường, hàng trăm mét khối đất đá vùi lấp hoàn toàn mặt đường, cắt đứt tuyến giao thông quan trọng nối Thanh Bồng với các xã phía Nam thành phố Đà Nẵng, ảnh hưởng việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của hàng nghìn người dân. Công ty Cổ phần Giao thông Quảng Ngãi đã huy động máy móc và nhân lực khẩn trương xử lý. Đến nay, tuyến đường đã thông xe tạm thời.

Anh Đoàn Văn Anh, người dân ở xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng thường đi lại trên tuyến này cho biết: “Mấy bữa trời mưa lớn cho nên sạt núi, lở đồi nhiều, đường không đi được. Hôm nay thông đường được rồi nên em mới có thể chở hàng hóa đến cho người dân ở Trà Bồng”. 

quang ngai khan truong khac phuc giao thong sau mua lu hinh anh 1
Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 24C.

Mưa lớn còn gây ách tắc tại 7 vị trí quan trọng trên các tuyến Tỉnh lộ 624, ĐT 626, ĐT 673 và 628, tỉnh Quảng Ngãi. Ngành Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đang chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai công tác khắc phục. Các nhà thầu được ứng trước kinh phí, huy động tối đa máy móc, nhân lực làm việc ngày đêm để dọn dẹp đất đá, ổn định mặt đường, đồng thời bố trí lực lượng cảnh giới, hướng dẫn bảo đảm an toàn tại các khu vực nguy hiểm. Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí khắc phục và kiến nghị Chính phủ cùng các bộ ngành trung ương hỗ trợ nguồn lực dài hạn cho công tác xử lý điểm sạt lở, củng cố hạ tầng giao thông trên địa bàn.

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Người dân đã có thể đi lại qua những vị trí đã khắc phục tạm thời điểm sạt lở.

Ông Hồ Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bồng đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp xử lý triệt để các điểm nguy hiểm trên tuyến đường quan trọng này: 

“Lượng mưa trong những ngày qua tại xã rất lớn, đất đá tràn ra nhiều trên các tuyến đường, đặc biệt là Quốc lộ 24C qua thôn Sông Trường. Chúng tôi rất cảm ơn ngành cấp trên đã nhanh chóng khôi phục đường, nhưng cũng đề nghị sớm kiểm tra, gia cố tường chắn và xử lý taluy âm có nguy cơ sạt lở, để người dân đi lại thực sự an toàn”, ông Hồ Văn Thịnh nói. 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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