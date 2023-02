Quảng Ngãi khẩn trương xử lý 8.000 lít dầu tràn từ tàu hàng gặp nạn

Tàu Hoàng Gia 46 bị mắc cạn ở khu vực cách bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi chỉ hơn 100 m. Phần lớn thân tàu bằng sắt bị chìm xuống biển, gãy đôi. Từng đợt sóng lớn liên tục vỗ vào mạn tàu gây hư hỏng, nguy cơ đứt rời thân tàu rất cao…

Các đơn vị đưa phương tiện tiếp cận tàu Hoàng Gia 46

Mấy ngày qua, do thời tiết bất lợi, sóng lớn nên việc triển khai phương án xử lý, chống tràn 8.000 lít dầu DO trên tàu sắt Hoàng Gia 46 vẫn chưa thể triển khai được. Sáng nay (3/2), vùng biển Sa Huỳnh nơi tàu gặp nạn mức sóng giảm so với những ngày trước. Công ty Trục vớt Quang Thọ đã đưa tàu kéo Quang Thọ 18 cùng nhiều thiết bị thu gom, chống tràn dầu tiếp cận tàu Hoàng Gia 46.

Thân tàu bị gãy đôi, nguy cơ tràn dầu rất cao

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt phương án ứng phó sự cố nguy cơ tràn dầu tàu Hoàng Gia 46. Theo đó, sau khi đưa tàu kéo bơm hút dầu cập mạn tàu bị nạn, thợ lặn khảo sát vỏ tàu để bịt kín các lỗ thủng của khoang máy. Đơn vị xử lý sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo lượng dầu trên tàu bị nạn không rò rỉ ra ngoài môi trường. Các lực lượng cũng lắp ráp hệ thống ống bơm hút dầu, vận chuyển vào bờ...

Thời tiết xấu nên việc triển khai phương án chống tràn dầu đối với tàu Hoàng Gia 46 gặp nhiều khó khăn

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm: “Từ khi xảy ra sự cố, chúng tôi phối hợp với địa phương, sở Tài nguyên và Môi trường có mặt tại hiện trường để giám sát hoạt động này. Phía chủ tàu cũng đã có nhiều cố gắng, bởi vì thiệt hại của họ rất lớn. Các phương tiện, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp cận. Thợ lặn sẽ làm việc, tiến hành khảo sát”.

Trước đó, khoảng 10h sáng 26/1 (tức mùng 5 Tết), tàu Hoàng Gia 46 của Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Gia, thành phố Hải Phòng chở hơn 2.700 tấn gạo từ cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang ra cảng Hải Phòng. Tàu do ông Nguyễn Duy Tuyên (42 tuổi), trú ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên. Khi ngang qua vùng biển Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thì gặp sóng lớn đánh va vào đá ngầm bị thủng đáy, nước tràn vào thân tàu. Sau đó, Hoàng Gia 46 trôi dạt và mắc cạn tại khu vực bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã kịp thời ứng cứu, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn./.