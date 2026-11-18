Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ngày 01/3/1906 tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, nay là xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Gần 75 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 32 năm đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng hiện tại được xây dựng và hoàn thành năm 2007, lưu giữ hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Mỗi năm, nơi đây đón hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Sau nhiều năm sử dụng, một số hạng mục đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu bảo quản hiện vật và nhu cầu tham quan, học tập; cần thiết phải sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức khởi công.

Dự án được triển khai trên khuôn viên hiện trạng rộng khoảng 48.800 m², tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện giai đoạn 2025-2027.

Tỉnh Quảng Ngãi định hướng gắn bảo tồn khu lưu niệm với giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và phát triển du lịch địa phương. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công và giám sát đặt chất lượng, trách nhiệm lên hàng đầu. Các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Chính quyền xã Mộ Đức cùng các cơ quan liên quan sớm thống nhất phương án quản lý, khai thác sau khi dự án hoàn thành, gắn bảo tồn di tích với giáo dục truyền thống, văn hóa và du lịch.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ khởi công sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Ông Nguyễn Đức Tâm đề nghị: “Chúng ta không chỉ tu bổ một di tích mà còn gìn giữ ký ức lịch sử, trao truyền giá trị tốt đẹp của dân tộc và bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công và giám sát đặt chất lượng và trách nhiệm lên hàng đầu, thi công đúng tiến độ, đúng quy định, bảo đảm kỹ thuật, cảnh quan, mỹ thuật và an toàn. Đặc biệt, trân trọng bảo tồn các yếu tố gốc, giữ gìn không gian trang nghiêm, thanh tịnh của khu lưu niệm”.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Ông Nguyễn Tiến Năng, nguyên Thư ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.