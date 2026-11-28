Từ khoảng 10 giờ sáng 28/11, nước lũ bắt đầu tràn vào khu dân cư và các vườn hoa của người dân ở thôn Vạn Mỹ, xã Vệ Giang (huyện Tư Nghĩa cũ), tỉnh Quảng Ngãi. Nước lên nhanh khiến nhiều hộ không kịp trở tay. Người dân tất bật di chuyển tài sản, huy động bàn ghế, vật dụng trong nhà để kê hàng nghìn chậu hoa lên cao, chạy đua với nước lũ.

Tại vườn hoa của ông Phạm Văn Ngạt, 59 tuổi, nước lũ đã tràn qua khu vực đặt nhiều chậu hoa. Gia đình ông trồng khoảng 1.200 chậu hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Đinh Mùi, chủ yếu là cúc mâm xôi và cúc pha lê. Đây là vụ hoa gia đình đầu tư số lượng nhiều hơn những năm trước. Thế nhưng, sau 6-7 năm trồng hoa tại khu vực này, lần đầu tiên ông chứng kiến vườn hoa bị ngập lụt nghiêm trọng.

Ông Phạm Văn Ngạt, người trồng hoa ở thôn Vạn Mỹ, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay khi nước bắt đầu tràn vào, ông Ngạt cùng người thân và bà con hàng xóm khẩn trương kê từng chậu hoa lên cao. Hàng chục chậu hoa phải chuyển lên gò đất, đưa vào những bờ tre để tránh nước. Tuy nhiên, diện tích vườn rộng, số lượng hoa lớn, trong khi nước lũ tiếp tục dâng khiến việc cứu hoa gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Phạm Văn Ngạt, người trồng hoa ở thôn Vạn Mỹ, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, gia đình đã đưa được khoảng 1.000 chậu hoa lên cao nhưng vẫn còn nhiều chậu nằm ở khu vực thấp đang bị ngập.

“Tôi đã đưa khoảng 1.000 chậu hoa cúc lên cao. Khu vực cuối vườn thì chuyển lên vị trí cao, một số chậu phải đưa vào bụi chuối, đưa lên gò đất. Đây là năm đầu tiên vườn hoa bị ngập nước nên tôi phải nhờ bà con cùng hỗ trợ đưa hoa lên cao. Nước lên nhanh, không có chỗ để kê hết mấy chục chậu hoa còn lại”, ông Phạm Văn Ngạt nói.

Cũng tại thôn Vạn Mỹ, nhiều vườn hoa của người dân bị nước lũ tràn vào, không kịp di chuyển các chậu hoa lên cao. Nước dâng nhanh, số lượng chậu hoa lớn khiến nhiều hộ không thể xoay xở kịp. Nhiều chậu hoa bị ngập trong nước, có nguy cơ hư hỏng, thiệt hại ngay trước vụ hoa Tết. Người dân chỉ còn biết tranh thủ đưa được chậu hoa nào lên cao thì cố gắng cứu chậu hoa đó, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Theo người dân địa phương, những năm trước, khu vực này cũng chịu ảnh hưởng của các đợt lũ lớn, nhưng năm nay nước dâng cao, gây ngập nhiều diện tích sản xuất. Một số khu vực có bờ kè bảo vệ nên phần nào hạn chế tác động của dòng lũ. Tuy nhiên, những vùng trũng phía dưới vẫn bị nước tràn vào, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Nhiều chậu hoa cúc của nguồi dân thôn Vạn Lý, xã Vệ Giang bị ngập nước.

Chiều tối 28/11, nước sông Vệ Giang vẫn tiếp tục chảy vào các khu dân cư và khu vực thôn Vạn Mỹ. Người dân lo lắng nếu nước tiếp tục lên, nhiều diện tích hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Đinh Mùi sẽ bị thiệt hại. Đây là thời điểm các nhà vườn tập trung chăm sóc, chuẩn bị cho vụ hoa quan trọng nhất trong năm. Ngập úng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây mà còn đe dọa công sức, vốn liếng mà người trồng hoa đã bỏ ra suốt nhiều tháng.

Mưa lớn kéo dài từ tối 27/11 đến ngày 28/11 khiến nhiều khu dân cư ở tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu, hàng nghìn nhà dân bị ảnh hưởng. Lũ trên các sông tiếp tục dâng nhanh, vượt báo động 3 tại một số nơi; nhiều tuyến đường xảy ra sạt lở, giao thông đi lại khó khăn.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ đã gây ngập tại 33 khu dân cư thuộc 27 xã, phường. Toàn tỉnh ghi nhận khoảng 1.800 nhà dân bị ngập, tập trung nhiều nhất tại xã Thiện Tín với 1.115 nhà và xã Phước Giang với 533 nhà.

Xã Thiện Tín hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị ngập.

Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 208 hộ dân khỏi khu vực ngập lụt và vùng có nguy cơ sạt lở đất. Trong đó, 104 hộ ở vùng ngập lụt và 104 hộ với 347 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở được sơ tán đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương theo dõi sát tình hình, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở; bố trí lực lượng chốt chặn tại các ngầm tràn, điểm ngập sâu, sạt lở, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên người dân vùng ngập lụt chủ động di dời đến nơi an toàn. Ảnh Lam Uyên.

Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền cơ sở tập trung phòng tránh mưa lũ, chủ động di dời người dân và khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra: “Đối với những hộ dân ở vùng ngập lụt, khu vực có nguy cơ cao mà không thực hiện phương án di dời, đề nghị các địa phương căn cứ quy định pháp luật hiện hành để đưa người dân đến nơi an toàn, bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân”.