Quảng Ngãi mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

Thứ Sáu, 06:40, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ đầu tháng 3 đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Qua đó đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho khoảng 20.000 người lao động ở địa phương.

Anh Đặng Quốc Thành vừa tìm được việc làm có mức thu nhập ổn định của vị trí kỹ sư tại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, anh Thành ở lại thành phố Đà Nẵng làm việc. Sau đó, anh về quê nhà ở tỉnh Quảng Ngãi  xin vào làm ở Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất. Hàng ngày, anh Thành được xe công ty đưa đón tận nhà, bữa trưa công ty tổ chức ăn tại nơi làm việc rất thuận lợi.

“Bây giờ, lương thưởng ở Đà Nẵng cũng ngang với Quảng Ngãi, nhưng ở Đà Nẵng thì chi tiêu, mức sống cao hơn, lại xa nhà, phải đi thuê nhà. Làm việc ở Hòa Phát thì ở gần với gia đình và có chế độ ưu đãi với nhân viên tốt, công việc làm ổn định, có cả khu nhà ở cho nhân viên, xe tuyến đưa đón nhân viên ở xa, phù hợp với mong muốn của tôi nên quyết định về Quảng Ngãi và xin việc vào đây”, anh Thành nói.

Anh Đặng Quốc Thành mới vào làm việc tại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất
Anh Đặng Quốc Thành mới vào làm việc tại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

Anh Đặng Quốc Thành là một trong số hàng trăm người lao động tìm được công việc gần nhà, phù hợp nguyện vọng thông qua ngày hội việc làm.

Anh Nguyễn Quốc Hùng, bội đội xuất ngũ tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi đến ngày hội việc làm với hy vọng tìm được công việc phù hợp: “Tôi là bộ đội vừa mới xuất ngũ. Qua Ngày hội việc làm ở Quảng Ngãi tôi thấy cơ hội việc làm rất nhiều. Tôi đã đi tìm hiểu 5-6 công ty rồi. Hiện tại tôi cũng đã tìm được việc và đang chờ phỏng vấn”.

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, hiện, các doanh nghiệp trong tỉnh đăng ký tuyển dụng hơn 20.000 lao động ở nhiều lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Bà Dương Thị Mai, Trưởng phòng Nhân sự, Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất cho biết, đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 2.000 lao động. Các phiên giao dịch việc làm vừa qua, Công ty có tham gia tuyển dụng và đang hướng đến nguồn nhân lực dồi dào ở khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi.

“Quảng Ngãi vừa sáp nhập tỉnh, cũng mở rộng việc tuyển dụng lên phía Tây. Công ty cũng tham gia sàn giao dịch việc làm và cơ bản đạt được hiệu quả ban đầu trong tiếp cận với nguồn lao động phía Tây Quảng Ngãi. Hy vọng thời gian tới, Công ty có thể bù đắp thêm nguồn tuyển dụng này”.

Người lao động tỉnh Quảng Ngãi tìm cơ hội việc làm
Người lao động tỉnh Quảng Ngãi tìm cơ hội việc làm

Hiện nay, Khu Kinh tế Dung quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi có 447 dự án còn hiệu lực, trong đó 350 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho hơn 81.000 lao động. Tại đây cũng đang triển khai các dự án lớn như: Dự án Khu liên hợp sản sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2; mở rộng nâng cấp Nhà máy lọc Dầu Dung Quất; đầu tư, mở rộng các Dự án trong KCN VSIP Quảng Ngãi.

Ông Trần Văn Thuận, Phó Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, nhiều doanh nghiệp đang cần tuyển dụng hàng chục nghìn vị trí việc làm cho người lao động: “Sau khi sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Kon Tum và Quảng Ngãi hiện nay không còn rào cản. Do đó, Ban Quản lý mong muốn thu hút nguồn nhân lực từ phía Tây về. Do vậy, đơn vị mời các doanh nghiệp lớn có nhu cầu ở Dung Quất lên phía Tây (Kon Tum) và tổ chức thành công. Nhiều phụ huynh các cháu trước đây đã đi làm các tỉnh phía Nam như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nãi cũng đến hỏi công việc. Hy vọng trong thời gian tới, số lao động ở phía Nam sẽ dịch chuyển về phía Đông Quảng Ngãi”.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Nhiều doanh nghiệp ở Quảng Ngãi tuyển dụng hàng nghìn lao động

VOV.VN - Đầu năm mới Ất Tỵ, hàng nghìn cơ hội việc làm mới với mức thu nhập ổn định đang chờ người lao động ở tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau Tết, nhiều doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động với số lượng lớn kèm theo nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút người lao động quê tỉnh Quảng Ngãi đang làm việc ở các tỉnh phía Nam trở về quê làm việc.

VOV.VN - Đầu năm mới Ất Tỵ, hàng nghìn cơ hội việc làm mới với mức thu nhập ổn định đang chờ người lao động ở tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau Tết, nhiều doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động với số lượng lớn kèm theo nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút người lao động quê tỉnh Quảng Ngãi đang làm việc ở các tỉnh phía Nam trở về quê làm việc.

Doanh nghiệp ở Quảng Ngãi cần tuyển dụng hơn 17.000 lao động

VOV.VN - Hiện, hàng trăm doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 17.000 lao động ở nhiều vị trí với mức lương phù hợp cùng nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

VOV.VN - Hiện, hàng trăm doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 17.000 lao động ở nhiều vị trí với mức lương phù hợp cùng nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng lao động dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ

VOV.VN - Thị trường lao động tại thành phố Đà Nẵng đang sôi động trở lại với nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh ở nhiều doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ, sản xuất giày da, may mặc, điện tử và chế biến.

