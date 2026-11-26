Sáng nay (26/11), mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án ứng phó, cảnh báo người dân tại những khu vực ngập sâu, nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng chức năng ở đặc khu Lý Sơn hỗ trợ di chuyển đồ đạc của người dân bị ngập.

Tại xã Thọ Phong, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Nước dâng cao, dòng nước chảy mạnh, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Thọ Phong phối hợp với Công an xã tổ chức chốt chặn, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi qua khu vực ngập sâu. Lực lượng chức năng được bố trí túc trực tại các điểm xung yếu để hỗ trợ người dân, nhất là người đi xe máy và những trường hợp gặp khó khăn khi di chuyển.

Ngập cục bộ đường Phan Đình Phùng, phường Nghĩa Lộ.

Tại xã Phước Giang, mưa lớn từ chiều qua đến sáng nay khiến một số tuyến đường, khu dân cư bị ngập cục bộ.

Trong khi đó, tại xã Đông Sơn, tuyến đường liên thôn Định Tân - An Hải xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại đặc khu Lý Sơn, mưa lớn kéo dài từ tối qua đến sáng nay gây ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư. Lượng mưa đo được trong sáng nay lên tới 336 mm. Đáng chú ý, khu vực Xóm Cầu dòng nước chảy mạnh, nhiều diện tích ruộng bị ngập.

UBND đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua những tuyến đường ngập sâu, khu vực có dòng nước chảy xiết; không vượt qua các đoạn đường ngập khi chưa xác định được độ sâu và mức độ an toàn. Người dân cần đặc biệt cảnh giác tại các vị trí có cống thoát nước, miệng cống, hố ga, giếng sâu; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và chỉ di chuyển khi thực sự cần thiết.

Người dân dùng bao cát chắn để nước khỏi tràn vào nhà.

Tại khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn làm nhiều tuyến đường ở phường Nghĩa Lộ và phường Cẩm Thành ngập cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Một số trường thông báo cho học sinh nghỉ học trong sáng nay để bảo đảm an toàn.

Bà Nguyễn Thị Thúy, người dân ở đường Phan Đình Phùng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mưa lớn, nước không kịp thoát, gây ngập một số nơi.

“Mưa lớn khiến nước ngập, có xe bị ngập đến nửa bánh, nhiều xe bị chết máy. Nước mưa chưa kịp thoát nên xảy ra ngập úng. Mong nước nhanh rút”, bà Thúy nói.

Mưa lớn gây ngập một số tuyến đường ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện các địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chủ động cảnh báo, triển khai biện pháp phòng tránh thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.