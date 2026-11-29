Sáng 29/11, tại xã Phước Giang (huyện Nghĩa Hành cũ), tỉnh Quảng Ngãi, nước lũ đã rút khỏi nhiều khu dân cư. Người dân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, thu gom rác thải, bùn đất, rửa sân vườn và vệ sinh các vật dụng sinh hoạt. Sau hai ngày ngập nước, nhiều gia đình khẩn trương dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, trong ngày 28/11, mưa lớn khiến nước dâng nhanh, gây ngập tại 7/10 thôn trên địa bàn xã Phước Giang, ảnh hưởng đến 600 hộ dân. Có nơi, nước tràn vào nhà sâu khoảng 1,5 mét, làm hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt. Nước lên nhanh vào ban đêm khiến một số hộ dân không kịp trở tay.

Một số khu vực ở thôn Sơn Hòa, xã Phước Giang vẫn còn ngập.

Bà Nguyễn Thị Thu, người dân thôn Sơn Hòa, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay khi nước rút, các gia đình tập trung dọn dẹp nhà cửa, thu gom rác thải, lau chùi bùn đất để bảo đảm vệ sinh môi trường.

“Cũng có bất ngờ chứ, nhiều lúc nước lên vào giữa đêm nên người dân không kịp trở tay. Nước tràn vào nhà tôi, có chỗ ngập sâu khoảng mét rưỡi. Đây là khu vực thường xuyên bị ngập lụt nên người dân cũng chủ động thu dọn đồ đạc. Trước mắt, gia đình cô tập trung dọn dẹp nhà cửa, đưa đồ đạc ra ngoài. Các hộ dân trong khu vực cũng tự giác thu gom rác thải, tập kết gọn gàng rồi lau dọn nhà cửa, vệ sinh từ trong ra ngoài”, bà Nguyễn Thị Thu nói.

Không chỉ nhà dân, trụ sở làm việc của chính quyền xã và một số điểm trường trên địa bàn cũng bị nước lũ tràn vào. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước Giang, nước ngập khoảng 20 cm và kéo dài hai ngày. Ngay sau khi nước rút, cán bộ, nhân viên tập trung rửa bàn ghế, lau dọn bùn non, vệ sinh phòng làm việc, chuẩn bị điều kiện để trung tâm hoạt động trở lại.

Chị Võ Thị Kim Ngân, làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước Giang cho biết, trước khi nước lũ dâng, đơn vị đã chủ động di chuyển máy móc, thiết bị và tài liệu lên cao nên hạn chế được thiệt hại.

“Ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, nước lũ dâng cao khoảng 20 cm, tính từ mặt nền lên trên viên gạch ốp tường. Trung tâm bị ngập trong hai ngày. Sau khi nước rút, chúng tôi dùng nước rửa nền nhà, quét dọn bùn non. Bàn ghế và một số vật dụng bị ướt cũng được đưa ra vệ sinh, lau chùi. Chúng tôi tập trung dọn dẹp để ngày mai có thể tiếp tục công việc bình thường”, chị Võ Thị Kim Ngân cho biết thêm.

Các trường học ở xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi dọn dẹp vệ sinh sau lũ.

Theo ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt mỗi khi có mưa lớn. Tuy nhiên, đợt mưa lũ lần này diễn biến phức tạp, nước dâng nhanh, gây chia cắt cục bộ. Qua ghi nhận ban đầu, việc hình thành tuyến đường cao tốc đi qua địa bàn có thể đã làm thay đổi dòng chảy, khiến một số khu dân cư phía trên tuyến đường bị ngập sâu hơn. Trong khi đó, nước thoát chậm hơn so với những năm trước.

Đến ngày 29/11, một số khu vực thuộc các thôn Đông Trúc Lâm, Bình Lâm và Kim Thành vẫn còn ngập sâu. Chính quyền xã đang chỉ đạo các thôn vận động người dân chủ động vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, xử lý môi trường sau lũ. Các cơ quan, đơn vị và trường học bị ngập cũng khẩn trương huy động lực lượng dọn dẹp. Riêng phân hiệu số 2, Trường Mầm non Phước Giang bị ngập sâu, địa phương đã kết nối với lực lượng của tỉnh hỗ trợ khắc phục.

Lau dọn các phòng học sau khu nước lũ rút.

Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước mắt, địa phương tập trung vệ sinh môi trường, khắc phục các công trình bị ảnh hưởng; sau đó khôi phục sản xuất, thống kê thiệt hại để đề xuất tỉnh hỗ trợ người dân.

“Các cơ quan, ban, ngành của địa phương cũng đang tổ chức dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau khi nước lũ rút. Một số phân hiệu trường học bị nước lũ tràn vào đã chủ động triển khai các biện pháp khắc phục, tập trung vệ sinh phòng học và khuôn viên trường. Hiện nay, các thầy cô giáo đang tích cực dọn dẹp để sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường. Riêng phân hiệu số 2, Trường Mầm non Phước Giang bị ngập sâu nhất. Trong chiều nay, địa phương huy động lực lượng của tỉnh đến hỗ trợ nhà trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ”, ông Nguyễn Văn Lễ nói.

Không riêng xã Phước Giang, đợt mưa lớn từ ngày 27 đến 29/11 còn gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong đợt mưa lũ này, 33 xã, phường xảy ra ngập lụt, với 49 khu dân cư bị ảnh hưởng. Thống kê đến tối 28/11 ghi nhận 2.580 nhà dân bị ngập. Chính quyền các địa phương đã tổ chức di dời 260 hộ dân ở vùng ngập lụt và 339 hộ với 1.381 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng gây thiệt hại nhiều công trình hạ tầng, sản xuất và dân sinh. Toàn tỉnh ghi nhận 28 tuyến đường do các địa phương quản lý bị sạt lở, hư hỏng .

Người dân ở xã Phước Giang chủ động dọn dẹp vệ sinh sau lũ.

Trước tình hình này, chính quyền các địa phương tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Công việc được ưu tiên là dọn dẹp nhà cửa, trường học, công sở, thu gom rác thải, xử lý bùn đất và vệ sinh các khu vực công cộng. Những điểm ngập sâu, sạt lở trên đường giao thông được kiểm tra, cắm biển cảnh báo và tổ chức khắc phục, bảo đảm an toàn đi lại.

Nước lũ rút đến đâu, người dân và chính quyền các địa phương khẩn trương dọn dẹp, xử lý môi trường đến đó. Đây là công việc cấp thiết sau mỗi đợt mưa lũ, góp phần hạn chế ô nhiễm, phòng ngừa dịch bệnh và sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.