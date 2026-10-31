Quảng Ngãi quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ



Đây là khu vực được xác định có nhiều phần mộ liệt sĩ qua thông tin nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa. Theo nhân chứng, các liệt sĩ hy sinh trong khoảng hai năm 1972-1973, trong quá trình vận chuyển và điều trị thương binh tại Bệnh xá Hố Sâu. Các phần mộ được chôn rải rác tại khu đất trống, cách dãy nhà dài điều trị thương binh của bệnh xá cũ khoảng 10 m.

Trước đó, ngày 30/10, trên cơ sở thông tin thu thập từ nhân chứng lịch sử và kết quả khảo sát thực địa, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm phối hợp với lực lượng công binh tổ chức rà phá bom mìn, phục vụ công tác tìm kiếm. Bằng phương pháp cơ giới kết hợp thủ công, lực lượng chức năng đào tìm trên diện tích khoảng 50 m², phát hiện và quy tập một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo, chai dầu gió, võng bộ đội, tăng bộ đội và trang phục bộ đội.

Cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hố Sâu, xã Đặng Thùy Trâm.

Trong ngày 31/10, có 18 cán bộ, chiến sĩ và đại diện lãnh đạo địa phương tham gia tìm kiếm. Lực lượng sử dụng máy đào kết hợp phương pháp thủ công để mở rộng diện tích khảo sát. Qua đào tìm thêm 50 m², nâng tổng diện tích đã tìm kiếm lên 100 m², lực lượng phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Di vật tìm thấy gồm một chai dầu gió và một chiếc gương tròn đường kính khoảng 5 cm, vỏ màu hồng.

Cả 3 hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong hai ngày 30 và 31/10 tại khu vực Hố Sâu, nằm gần nhau. Các hài cốt được đưa vào quách, bảo quản theo quy định.

Đợt tìm kiếm thứ ba tại xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi được triển khai từ ngày 26/10 đến 8/11/2026, tập trung tại 3 khu vực thuộc các bệnh xá Đức Phổ trước đây, gồm Hố Ngang, Hố Sâu và Đồng Lớn. Theo kế hoạch, các khu vực này có tổng cộng 16 phần mộ liệt sĩ dự kiến cần tìm kiếm, quy tập. Riêng khu vực Hố Sâu có 7 phần mộ.

Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát các vị trí nghi vấn, thu thập và bảo quản di vật, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ. Hoạt động này nằm trong kế hoạch thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.