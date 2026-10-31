English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ngãi quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ

Thứ Bảy, 21:01, 31/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong hai ngày 30 và 31/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hố Sâu, Bệnh xá Đức Phổ, xã Đặng Thùy Trâm, cùng nhiều di vật của bộ đội.


Đây là khu vực được xác định có nhiều phần mộ liệt sĩ qua thông tin nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa. Theo nhân chứng, các liệt sĩ hy sinh trong khoảng hai năm 1972-1973, trong quá trình vận chuyển và điều trị thương binh tại Bệnh xá Hố Sâu. Các phần mộ được chôn rải rác tại khu đất trống, cách dãy nhà dài điều trị thương binh của bệnh xá cũ khoảng 10 m.

Trước đó, ngày 30/10, trên cơ sở thông tin thu thập từ nhân chứng lịch sử và kết quả khảo sát thực địa, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm phối hợp với lực lượng công binh tổ chức rà phá bom mìn, phục vụ công tác tìm kiếm. Bằng phương pháp cơ giới kết hợp thủ công, lực lượng chức năng đào tìm trên diện tích khoảng 50 m², phát hiện và quy tập một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo, chai dầu gió, võng bộ đội, tăng bộ đội và trang phục bộ đội.

quang ngai quy tap 3 hai cot liet si tai khu vuc benh xa Duc pho hinh anh 1
Cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hố Sâu, xã Đặng Thùy Trâm.

Trong ngày 31/10, có 18 cán bộ, chiến sĩ và đại diện lãnh đạo địa phương tham gia tìm kiếm. Lực lượng sử dụng máy đào kết hợp phương pháp thủ công để mở rộng diện tích khảo sát. Qua đào tìm thêm 50 m², nâng tổng diện tích đã tìm kiếm lên 100 m², lực lượng phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Di vật tìm thấy gồm một chai dầu gió và một chiếc gương tròn đường kính khoảng 5 cm, vỏ màu hồng.

Cả 3 hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong hai ngày 30 và 31/10 tại khu vực Hố Sâu, nằm gần nhau. Các hài cốt được đưa vào quách, bảo quản theo quy định.

Đợt tìm kiếm thứ ba tại xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi được triển khai từ ngày 26/10 đến 8/11/2026, tập trung tại 3 khu vực thuộc các bệnh xá Đức Phổ trước đây, gồm Hố Ngang, Hố Sâu và Đồng Lớn. Theo kế hoạch, các khu vực này có tổng cộng 16 phần mộ liệt sĩ dự kiến cần tìm kiếm, quy tập. Riêng khu vực Hố Sâu có 7 phần mộ.

Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát các vị trí nghi vấn, thu thập và bảo quản di vật, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ. Hoạt động này nằm trong kế hoạch thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ngãi điều động, luân chuyển nhiều cán bộ sở, ngành, địa phương
Quảng Ngãi điều động, luân chuyển nhiều cán bộ sở, ngành, địa phương

VOV.VN - Sáng nay (29/10), Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Quảng Ngãi điều động, luân chuyển nhiều cán bộ sở, ngành, địa phương

Quảng Ngãi điều động, luân chuyển nhiều cán bộ sở, ngành, địa phương

VOV.VN - Sáng nay (29/10), Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Quảng Ngãi mở hướng phát triển nông nghiệp, kinh tế biển
Quảng Ngãi mở hướng phát triển nông nghiệp, kinh tế biển

VOV.VN - Chiều 28/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế nông nghiệp - kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quảng Ngãi mở hướng phát triển nông nghiệp, kinh tế biển

Quảng Ngãi mở hướng phát triển nông nghiệp, kinh tế biển

VOV.VN - Chiều 28/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế nông nghiệp - kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Bất an trên Quốc lộ 40B qua Quảng Ngãi
Bất an trên Quốc lộ 40B qua Quảng Ngãi

VOV.VN - Quốc lộ 40B đoạn qua xã Tu Mơ Rông và một số địa phương lân cận ở tỉnh Quảng Ngãi bị hư hỏng, gây mất an toàn giao thông. Trong khi đó, dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này thi công chậm, chưa hoàn trả mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bất an trên Quốc lộ 40B qua Quảng Ngãi

Bất an trên Quốc lộ 40B qua Quảng Ngãi

VOV.VN - Quốc lộ 40B đoạn qua xã Tu Mơ Rông và một số địa phương lân cận ở tỉnh Quảng Ngãi bị hư hỏng, gây mất an toàn giao thông. Trong khi đó, dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này thi công chậm, chưa hoàn trả mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục