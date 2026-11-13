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Thứ Sáu, 11:02, 13/11/2026

Quảng Ngãi sơ tán khẩn cấp 216 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở núi

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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến khu vực núi Gò Oát, thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Ba Tơ cũ) xuất hiện nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp sơ tán 61 hộ dân với 216 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Chiều 12/11, lực lượng chức năng xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ người dân thôn Ba Lang di chuyển khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở dưới chân núi Gò Oát. Điểm tránh trú tạm thời được bố trí tại Nhà Văn hóa thôn. Chính quyền địa phương chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ người dân trong những ngày sơ tán.

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Vết nứt khu vực núi Gò Oát, thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Toàn

Theo người dân địa phương, các vết nứt trên sườn núi Gò Oát xuất hiện khoảng 4 năm trước. Vào mùa mưa hằng năm, nhiều mạch nước ngầm trên núi chảy ra. Sau những đợt mưa lớn gần đây, các vết nứt có dấu hiệu mở rộng, kèm theo hiện tượng sụt lún.

Khu vực có vết nứt cách khu dân cư khoảng 1,2 km. Những diễn biến bất thường trên sườn núi khiến các hộ dân sống phía dưới luôn bất an. Khi chính quyền thông báo sơ tán, người dân thu dọn tài sản, rời nhà đến nơi tránh trú an toàn.

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Khu dân cư dưới chân núi Gò Oát, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Phan Quang Đức, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh cho biết, mưa lớn những ngày qua làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại các khu vực miền núi. Chính quyền địa phương đã chủ động rà soát những điểm có nguy cơ, tổ chức di dời các hộ dân đến nơi an toàn và chuẩn bị điều kiện sinh hoạt trong thời gian sơ tán.

“Khu vực nứt núi có nguy cơ sạt lở. Địa phương đã triển khai phương án di dời người dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn hơn. Xã cũng chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu để bảo đảm đời sống cho bà con trong thời gian sơ tán”, ông Phan Quang Đức nói. 

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đầu tư 40 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư khẩn cấp tại thôn Ba Lang, xã Ba Vinh để bố trí các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở đến ở. Khu tái định cư này có diện tích hơn 4,8ha với 64 lô đất ở, được khởi công từ tháng 9/2026, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027.

Một số hình ảnh:

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Công an xã Ba Vinh hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn.
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Sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
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Đưa nhu yếu phẩm đến khu vực sơ tán người dân.
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Vận chuyển nước ngọt đến nơi sơ tán người dân.
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Người cao tuổi được ưu tiên sơ tán trước.
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Nhà Văn hóa thôn Ba Lang.
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Nhà Văn hóa thôn Ba Lang nhìn từ xa.
Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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