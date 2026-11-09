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Quảng Ngãi tạm dừng hoạt động tàu tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn do gió lớn

Thứ Hai, 10:55, 09/11/2026
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VOV.VN - Từ 7 giờ sáng nay (9/11), toàn bộ các tàu vận chuyển hành khách và hàng hóa tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại tạm dừng hoạt động do vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh, sóng lớn.

Thượng úy Ngô Lắm, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sáng 9/11, tất cả các chuyến tàu tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đều tạm dừng hoạt động. Hiện tuyến này có 2 tàu khách, khai thác 2 chuyến mỗi ngày vào lúc 8h và 15h. 

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Tàu cập cầu cảng Bến Đình, đặc khu Lý Sơn.

Thông tin tạm dừng hoạt động toàn bộ tàu vận chuyển hành khách và hàng hóa tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại được Ban Quản lý Cảng tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến hành khách tại cảng Sa Kỳ và cảng Bến Đình.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm đặc khu Lý Sơn, đang có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, kèm mưa dông và sóng lớn.

Hành khách đã mua vé trước được hoàn tiền hoặc đổi sang chuyến khác khi tuyến vận tải hoạt động trở lại. Thời gian nối lại hoạt động phụ thuộc vào diễn biến thời tiết và quyết định của cơ quan chức năng. Các phương tiện chỉ được phép hoạt động trở lại khi thời tiết thuận lợi, bảo đảm điều kiện an toàn khi rời và cập cảng.

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Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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