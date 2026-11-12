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Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát lợn và sản phẩm từ lợn nhập lậu qua biên giới

Thứ Năm, 21:51, 12/11/2026
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VOV.VN - Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi lây lan từ Lào vào Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra liên ngành, kiểm soát chặt các tuyến biên giới, ngăn chặn tình trạng vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh lợn và các sản phẩm từ lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tình hình dịch tả lợn châu Phi tại Lào đang diễn biến phức tạp, xảy ra trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan sang các địa phương có chung đường biên giới. Tại tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm 2026 đến nay, dịch bệnh xảy ra tại 416 hộ, thuộc 116 thôn của 37 xã. Tổng số lợn mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy hơn 3.000 con, tương đương hơn 146 tấn, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi và ảnh hưởng môi trường.

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Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.

Đáng lo ngại, hoạt động mua bán, vận chuyển, tập kết, giết mổ và kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, nhập lậu, không bảo đảm điều kiện kiểm dịch và vệ sinh thú y vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn trên toàn tỉnh. Trọng tâm là các tuyến giao thông, địa bàn giáp ranh biên giới Việt Nam - Lào, các tuyến vận tải liên tỉnh, điểm tập kết, trung chuyển, chợ và cơ sở thu gom, kinh doanh, giết mổ lợn có nguy cơ cao.

Công an tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành ngay trong tháng 11/2026. Lực lượng chức năng kiểm tra hồ sơ nguồn gốc, giấy tờ kiểm dịch, điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm tại các tuyến giao thông, điểm tập kết, cơ sở kinh doanh, giết mổ, chế biến. Những trường hợp vi phạm sẽ bị lập hồ sơ, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh tại cơ sở chăn nuôi, điểm thu gom và giết mổ; tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, phương tiện và dụng cụ liên quan. Khi phát hiện lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc chết bất thường phải kịp thời cách ly, xử lý, tiêu hủy theo quy định, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

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Tỉnh Quảng Ngãi tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu rà soát, lập danh sách cơ sở chăn nuôi, điểm thu gom, tập kết, kinh doanh và giết mổ lợn; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, địa điểm phục vụ công tác xử lý, tiêu hủy động vật khi cần thiết. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn quản lý.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiên quyết xử lý các trường hợp vứt xác lợn chết ra môi trường, kênh mương, sông, suối và khu vực công cộng; không để xảy ra tình trạng vận chuyển, tẩu tán, giết mổ, tiêu thụ lợn nghi mắc bệnh.

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Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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