Quảng Ngãi theo dõi, cách ly 255 lao động nước ngoài

Hiện tỉnh Quảng Ngãi đang theo dõi, cách ly 255 người có yếu tố dịch tễ. Trong đó, chủ yếu là các lao động người Trung Quốc đang được cách ly tại các nhà máy, xí nghiệp và tại nơi lưu trú.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra khu vực dự kiến theo dõi cách ly người từ vùng dịch.

Hôm nay (10/2), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định phê duyệt Phương án cách ly, theo dõi tập trung các đối tượng đi về từ vùng có dịch của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới.



Theo phương án này, có 3 tình huống đặt ra để tổ chức thực hiện theo dõi tập trung gồm: Tình huống có từ 1-100 đối tượng; tình huống có trên 100 đối tượng và khi kích hoạt bệnh viện dã chiến tại Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

Tỉnh Quảng Ngãi họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh nCoV.

Trường hợp số đối tượng tăng cao vượt quá khả năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoặc có tình huống an ninh trật tự đặc biệt, lực lượng quân đội sẽ được huy động theo yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh.

“Hiện nay, tất cả các đơn vị, tuyến huyện, tuyến tỉnh cũng đã chuẩn bị công tác phân luồng, khám, thu dung và điều trị bệnh nhân. Đảm bảo một khu cách ly có 3 đơn vị: bệnh nhân nghi ngờ, bệnh xác định và khu vực bệnh nhân chuẩn bị ra viện. Các đơn vị tuyến tỉnh cũng đã thành lập xong đội phản ứng nhanh.

Sở Y tế cũng đã thành lập 20 đội phản ứng nhanh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch”, ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết./.