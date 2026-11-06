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Quảng Ngãi tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ Đăk Pék

Thứ Sáu, 17:03, 06/11/2026
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VOV.VN - Sáng nay (6/11), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đăk Glei, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Pék tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập tại xã Đăk Pék và xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Đội quy tập thuộc Cục Chính trị, Quân đoàn 34 quy tập 2 hài cốt tại xã Dục Nông; Đội quy tập Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 quy tập 2 hài cốt tại xã Đăk Pék; Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék quy tập 7 hài cốt trên địa bàn.

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Lễ viếng, truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại xã Đăk Pék và xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thực hiện nghi thức viếng, truy điệu và an táng theo quy định.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi, tính đến ngày 5/11, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 67 hài cốt liệt sĩ.

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An táng 11 hài cốt liệt sĩ.

Hiện nay, các lực lượng đang tiếp tục rà soát những khu vực nghi vấn, đối chiếu thông tin nhân chứng với kết quả khảo sát, đào tìm thực tế; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để mở rộng nguồn thông tin, xác định chính xác vị trí chôn cất liệt sĩ.

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Thủy điện Đăkđrinh ở Quảng Ngãi dừng phát điện để tích nước

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng nước về hồ chứa thủy điện Đăkđrinh, tỉnh Quảng Ngãi giảm mạnh. Để chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp trong mùa khô 2027, nhà máy đã dừng phát điện từ ngày 1/11, ưu tiên tích nước hồ chứa.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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