

Đang mùa đánh bắt, tàu cá QNg- 98865-TS, công suất 720 CV của ông ông Đặng Niềm ở phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi thường hoạt dộng ở vùng biển Hoàng Sa. Nhiều năm gắn bó với biển cả, ông Niềm hiểu rõ hơn ai hết hậu quả nếu để tàu cá của mình vi phạm vùng biển nước ngoài. Do vậy, ông luôn yêu cầu các thuyền viên và đồng nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản.

Bộ đội Biên phòng Lý Sơn tuyên truyền cho ngư dân ngay tại bến và xử phạt nghiêm khi tàu cá vi phạm IUU.

Đối với ông Niềm, việc tuân thủ các quy định đánh bắt trên biển không chỉ là trách nhiệm của mỗi ngư dân mà còn gắn trực tiếp với sinh kế lâu dài của gia đình và cộng đồng ngư dân: “Ngư dân bây giờ chấp hành IUU nghiêm chỉnh. Lợi ích của ngư dân là được Nhà nước hỗ trợ nên đâu có ai dám vi phạm vùng biển nước ngoài. Mình cứ khai thác trong vùng biển Việt Nam, không xâm lấn ra ngoài. Bà con chấp hành nghiêm quy định vì mức phạt bây giờ cao, lại sợ mất tiền hỗ trợ nhiên liệu của Nhà nước”.

Để ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi một mặt đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho chủ tàu và ngư dân; mặt khác, thường xuyên theo dõi vị trí phương tiện qua hệ thống giám sát hành trình. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời cảnh báo những tàu hoạt động gần đường ranh giới trên biển, hướng dẫn ngư dân di chuyển vào vùng biển Việt Nam, kiên quyết không để xảy ra vi phạm.

Đại úy Ngân Văn Bảo, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hải (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Đối với các phương tiện hoạt động ngoài khơi thông qua thiết bị giám sát hành trình, chúng tôi thường xuyên thông tin cho chủ tàu, thuyền trưởng khi tàu hoạt động gần đường ranh giới, yêu cầu quay về phía vùng biển Việt Nam để khai thác, tránh trường hợp tàu cá vượt ranh giới lúc về bờ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Cơ quan quản lý giám sát các tàu cá trên biển thông qua hệ thống giám sát định vị vệ tinh

Song song với công tác tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn ngư dân khai thác đúng vùng biển, Quảng Ngãi xác định xử lý nghiêm vi phạm là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tái phạm. Mọi trường hợp cố tình tự ý ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc đánh bắt sai vùng quy định đều bị kiểm tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Ông Võ Văn Hải, Chi cục Thủy sản và Biển đảo Quảng Ngãi khẳng định: “Thời gian qua, Chi cục đã tham mưu và trực tiếp xử lý theo thẩm quyền, kiên quyết xử phạt vi phạm để mang tính răn đe đối với những hành vi của ngư dân còn cố tình vi phạm. Đó là cố tình tắt kết nối thiết bị giám sát hành trình để đánh bắt sai vùng, sai nghề, vi phạm vùng biển nước ngoài. Tỉnh cũng đã có quy chế phân công trách nhiệm xử lý; đối với tàu vi phạm ranh giới, vùng biển nước ngoài, lực lượng biên phòng sẽ xử lý nghiêm theo quy định”.