Quảng Ninh: Cháy nổ dưới khoang hầm tàu vận tải làm 8 công nhân bị thương

Tàu Oriental Glory đang được sửa chữa tại Công ty Cổ phần đóng tàu Nosco Shipyard (xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do phát sinh cháy nổ dưới khoang hầm tàu vận tải ORIENTAL GLORY (đang sửa chữa). Hiện những người bị thương đã được cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các ngành chức năng phối hợp thị xã Quảng Yên điều tra làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định; đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Lãnh đạo Thị xã Quảng Yên và Công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt kịp thời để chỉ đạo khắc phục sự cố.

Danh sách các nạn nhân của vụ nổ:

Lê Duy Tới (SN 1984, quê xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Văn Tuyến (SN 1985, quê xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Võ Xuân Ngọc (SN 1979, quê xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh); Phạm Văn Nghĩa (SN 1989, quê xã Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); Hoàng Hữu Tần (SN 1976, quê xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Đặng Khắc Hùng (SN 1983, quê xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Văn Thanh (SN 1984, quê xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); Đỗ Ngọc Tuấn Đỏ (SN 1979, quê Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng)./.