Đáng chú ý, cả 130 hộ nghèo tại Quảng Ninh đều ở khu vực nông thôn. Trong số 496 hộ cận nghèo, có 474 hộ ở nông thôn, chỉ 22 hộ ở đô thị. Xã Ba Chẽ là địa phương có số hộ nghèo nhiều nhất với 66 hộ, chiếm 1,55% số hộ dân; tiếp đến là xã Bình Liêu 28 hộ, Hoành Mô 13 hộ, Quảng Đức 11 hộ và Lục Hồn 9 hộ. Về hộ cận nghèo, xã Lục Hồn đứng đầu với 136 hộ, tiếp theo là Ba Chẽ, Bình Liêu và Hoành Mô. Ở chiều ngược lại, một số xã như Quảng La, Thống Nhất, Hải Ninh, Vĩnh Thực, Tiên Yên, Đông Ngũ, Lương Minh, Đầm Hà, Cái Chiên và hai đặc khu Cô Tô, Vân Đồn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới.

Quảng Ninh huy động các nguồn lực để hỗ trợ các địa phương xóa nghèo theo tiêu chuẩn mới

Trước đó, nếu tính theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021–2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, Quảng Ninh đã không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Việc áp dụng chuẩn nghèo mới với yêu cầu cao hơn đã giúp địa phương nhận diện rõ hơn các nhóm hộ còn khó khăn, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi. K

ết quả rà soát là căn cứ để thành phố xác định đúng đối tượng, phân bổ nguồn lực và thiết kế chính sách hỗ trợ sát với nhu cầu thực tế, hướng tới giảm nghèo bền vững, gắn với nâng cao chất lượng đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới.