Quảng Ninh: Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ người dân và du khách

Hôm nay (29/4) là ngày thứ 3 của đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 nhưng dòng người vẫn không ngừng đổ về các khu du lịch, khu vui chơi giải trí ở tỉnh Quảng Ninh.

Các bãi tắm luôn là nơi hấp dẫn du khách.

Theo thống kê của ngành du lịch Quảng Ninh, trong ngày hôm nay (29/4) khách du lịch đến với Quảng Ninh ước đạt gần 180.000 lượt. Công suất phòng nhiều khách sạn đạt 95 tới 100%. Khách lữ hành nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt hơn 4.000 lượt người. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đón 3 chuyến bay với gần 560 khách.

Ùn tắc cục bộ ở khu du lịch Bãi Cháy vì lượng khách và phương tiện quá đông

Lực lượng Cảnh sát điều tiết giao thông ở nhiều tụ điểm

Nhiều điểm giao thông đông đúc xe cộ và phương tiện qua lại. Cầu Bãi Cháy và khu vực khu du lịch Bãi Cháy, Tuần Châu đôi khi bị ùn tắc cục bộ. Thượng úy Đỗ Quang Trung, đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi đã chủ động có những kế hoạch triển khai đến 100% cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 24/24, bố trí lực lượng lượng tại các điểm ngã 3, ngã 4, những điểm phức tạp về an ninh trật tự để phục vụ nhân dân và khách du lịch lưu thông được thông suốt và an toàn.