Quảng Ninh đảm bảo đủ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất

Hiện, Quảng Ninh có 176 hồ, đập cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ sinh hoạt cho người dân. Dung tích hữu ích của các hồ chứa trên 315 triệu m3. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, vào thời điểm tháng 6 hiện tại, dung tích ở các hồ chứa đạt hơn 170 triệu m3 (khoảng 54% trữ lượng nước), nhiều hồ thuỷ lợi trên địa bàn có mực nước thấp hơn so với các năm trước.

Tuy vậy, theo tính toán của các đơn vị chuyên môn, nguồn nước này đảm bảo đủ để cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. Như tại địa bàn TX Đông Triều, 18 hồ do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều quản lý đang có dung tích chỉ đạt hơn 34% tổng dung tích thiết kế nhưng vẫn đảm bảo cung cấp trong tháng 6 và đầu tháng 7 này.

Hồ Rộc Cùng (khu vực Hoành Bồ - Hạ Long) đang thấp hơn mực nước chết nhưng vẫn cao hơn mực nước đáy cống. Đơn vị khai thác đã có phương án sẵn sàng máy bơm để phục vụ cho diện tích canh tác trong khu vực

Khu vực miền Đông của Quảng Ninh cơ bản đảm bảo được lượng nước sử dụng trong khoảng 3 tháng. Khu vực miền Tây, 13 hồ do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập quản lý cũng có mực nước thấp hơn so với cùng kỳ nhưng phần lớn đều cao hơn so với đường hạn chế cấp nước. Trong đó, riêng hồ Yên Lập - hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Quảng Ninh, cung cấp nước cho các đô thị Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí đang có dung tích hữu ích hơn 37 triệu m3. Trong trường hợp thời gian tới lưu vực hồ không có mưa hoặc mưa nhỏ, nguồn nước này vẫn đủ cung cấp cho các nhu cầu đến hết tháng 7/2023.

Các hồ chứa thuỷ lợi lớn và vừa trên địa bàn Quảng Ninh được sửa chữa, nâng cấp nhằm tránh tình trạng thất thoát nước, góp phần đảm bảo phục vụ nhu cầu cấp nước sinh hoạt và sản xuất trong thời gian tới

Trước dự báo nắng nóng, khô hạn kéo dài, cường độ có thể gay gắt hơn so với năm 2022 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản 1333 triển khai các biện pháp ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn. Trong đó yêu cầu các sở ban ngành, địa phương liên quan kiểm kê, đánh giá thực trạng nguồn nước tại các hồ chứa và hệ thống thủy lợi, báo cáo định kỳ để có phương án phòng chống cụ thể; huy động kinh phí đảm bảo an ninh nguồn nước khi nắng hạn kéo dài; các công ty thủy lợi thực hiện phương án tích nước, điều tiết nước phù hợp. Đặc biệt, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh phải có phương án sẵn sàng lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến, vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Ông Vũ Mạnh Huy, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh cho biết: “Các công ty quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn thường xuyên theo dõi nguồn nước và báo cáo về Chi cục Thuỷ lợi 5 ngày/lần để đảm bảo theo dõi số liệu, qua đó cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tính toán nhu cầu nước từng công trình một, có định hướng chỉ đạo đảm bảo cấp nước cho sản xuất, phát huy hiệu quả nguồn nước và tiết kiệm nước khi cần thiết”./.