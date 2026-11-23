Thành phố Quảng Ninh hiện có trên 160.000 người dân tộc thiểu số. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thành phố có 21 xã, phường, đặc khu thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Việc tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách dân tộc.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo Quảng Ninh, năm 2026, Thành phố đã phân bổ trên 182 tỷ đồng cho 25 dự án, công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Hiện các địa phương nhận nguồn vốn đang tập trung đẩy mạnh giải ngân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả. Cùng với đầu tư hạ tầng, Quảng Ninh chú trọng tạo sinh kế và khai thác lợi thế của từng địa bàn; xây dựng 4 Làng dân tộc (tại Bình Liêu, Lục Hồn, Hải Sơn và đặc khu Vân Đồn); khảo sát Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y (thôn Bằng Cả, xã Quảng La) để nghiên cứu đề xuất mô hình Làng văn hóa dân tộc tiêu biểu gắn với du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm.

Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y, thôn Bằng Cả, xã Quảng La (Quảng Ninh) được đề xuất nghiên cứu mô hình Làng văn hóa dân tộc tiêu biểu gắn với du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm.

Các địa phương cũng được hướng dẫn rà soát những mô hình khởi nghiệp, kinh doanh có tiềm năng để đề xuất hỗ trợ, ươm tạo và nhân rộng. Thành phố Quảng Ninh cũng đang phối hợp rà soát, đề xuất xây dựng Đề án phát triển kinh tế toàn diện vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm gắn nguồn lực đầu tư với khai thác tiềm năng, lợi thế bản địa; kết nối bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, sản xuất và kinh doanh, từng bước mở rộng cơ hội tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bà Đặng Thu Phương, Chủ tịch UBND xã Bình Liêu cho biết: Với hơn 92% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chính quyền địa phương xác định tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và đẩy nhanh thi công là những nhiệm vụ trọng tâm để đưa các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về đích đúng kế hoạch.

"Trong năm 2026, xã Bình Liêu sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời đảm bảo các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được triển khai đảm bảo đúng tiến độ và phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu vào năm 2026 để làm nền tảng về đích xã nông thôn mới vào năm 2027 và tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí cho cả giai đoạn 2026- 2030" - bà Đặng Thu Phương cho biết thêm.