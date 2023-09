Quảng Ninh đề nghị xử phạt 125 triệu đồng 4 tàu cá hoạt động sai vùng

Đêm 5/9, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vùng biển xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện, bắt giữ 4 tàu gỗ đang khai thác thủy sản sai vùng. Các tàu gồm: QN-0349TS do Vũ Văn C (1972) làm thuyền trưởng; QN-10005TS do Nguyễn Văn B (1979) làm thuyền trưởng; QN-00017TS do Vũ Văn H (1993) làm thuyền trưởng và QN-90560TS do Dương Văn T (1991) làm thuyền trưởng.

Tàu cá đánh bắt sai vùng bị bắt giữ (Ảnh: Xuân Hùng)

Sáng nay (6/9), Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đã hoàn tất hồ sơ, báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng với 4 tàu cá này.

Trước đó, tại vùng biển Đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Đảo Trần phát hiện, kiểm tra 1 xuồng cao tốc vỏ composite vận chuyển 148 khay gà con loại 2-3 ngày tuổi và 40 khay trứng vịt lộn không có giấy tờ hợp pháp. Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.