Quảng Ninh hỗ trợ các gia đình nạn nhân vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Đêm qua (19/7), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Đến rạng sáng nay (20/7), ngoài 10 hành khách và thuyền viên được cứu trước đó, các lực lượng chức năng đã vớt được 36 thi thể.

Lực lượng chức năng đã quây phao chống tràn dầu và xác định dòng chảy để khoanh vùng phạm vi tìm kiếm

Trong đêm qua, hàng trăm người thuộc các lực lượng như Công an, Quân đội, Biên phòng, Kiểm ngư, Ban Quản lý vịnh Hạ Long và các đơn vị tăng cường từ Trung ương đã nỗ lực triển khai công tác cứu hộ. Khoảng 30 thợ lặn của các đơn vị như Đội cấp cứu mỏ - TKV, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Quảng Ninh), Ban Quản lý vịnh Hạ Long… đã được huy động tham gia tìm kiếm. Dự báo thời tiết cho thấy bão số 3 sẽ ảnh hưởng đến khu vực Quảng Ninh vào ngày hôm nay (20/7), do đó công tác tìm kiếm, cứu nạn đã được triển khai khẩn trương trong đêm.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cho biết: “Cục CSGT có cử hai đơn vị là phòng hướng dẫn tuần tra đường thủy và thủy đoàn 1. Toàn bộ cán bộ chiến sĩ xuống kèm tàu xuồng. Chúng tôi sẽ tiếp cận theo hướng từ ngoài vào vì ở hiện trường đã có rất nhiều lực lượng để có rà soát truy tìm hiệu quả nhất”.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại hiện trường

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu mở rộng không gian, tăng cường lực lượng để hoàn thành việc tìm kiếm trước khi bão số 3 đổ bộ: “Các lực lượng của công an, quân đội đã vào cuộc, phía Trung ương cũng đã tăng cường. Mục đích tìm kiếm cứu hộ người bị nạn và tìm kiếm người mất tích càng sớm càng tốt nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn”.

Hiện các lực lượng chức năng đã quây phao chống tràn dầu và xác định dòng chảy để khoanh vùng phạm vi tìm kiếm. Bước đầu, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 25 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và 8 triệu đồng cho mỗi người bị thương; bố trí chỗ nghỉ và hỗ trợ toàn bộ chi phí lưu trú cho thân nhân những người bị nạn.