Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh, trong ngày 23/11, có 32 xã, phường, đặc khu và 2 câu lạc bộ tình nguyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Cộng đồng với tổng giá trị nguồn lực hơn 4 tỷ đồng. Hoạt động không chỉ dừng ở việc trao quà, hỗ trợ trước mắt mà đã mở rộng sang xây dựng nhà ở, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề và nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro cho cộng đồng. Tiêu biểu như 6 hộ gia đình tại phường Móng Cái 2, Móng Cái 3 và phường Liên Hòa được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà với tổng kinh phí hơn 630 triệu đồng; đồng thời các địa phương triển khai các mô hình kết nối cho vay, hỗ trợ sinh kế, trao con giống...

Hội Chữ thập đỏ ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện vận động nhân đạo.

Riêng xã Quảng Hà vận động 500 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa hỗ trợ 10 hộ gia đình khó khăn; phường An Sinh phối hợp nhận đỡ đầu 5 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phường Quang Hanh hỗ trợ thường xuyên 10 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các câu lạc bộ thiện nguyện cũng cam kết tiếp tục duy trì những suất ăn miễn phí tại bệnh viện;... Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh cho biết: Trong các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện, phong trào hiến máu tình nguyện cũng được tổ chức tại nhiều địa phương, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Hưởng ứng Ngày Cộng đồng 23-11, 32/54 xã, phường đặc khu tại Quảng Ninh đã huy động với tổng giá trị nguồn lực hơn 4 tỷ đồng chăm lo cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

"Chúng tôi đã kết nối, xây dựng chương trình phối hợp với lại rất nhiều các đơn vị khác, tiêu biểu như các khu công nghiệp để chung tay cùng với các chương trình hỗ trợ nhân đạo, vận động nhân đạo trong địa bàn thành phố. Trong đó, chúng tôi đề ra ba nội dung cụ thể trong chương trình phối hợp: đó là trong công tác hiến máu tình nguyện;công tác vận động nhân đạo và đặt thùng quỹ nhân đạo" - ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh cho biết thêm.

Phong trào hiến máu tình nguyện cũng được tổ chức tại nhiều địa phương, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình “80 ngày hành động vì cộng đồng”, Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh đã huy động được hơn 15,2 tỷ đồng từ các tổ chức Hội, câu lạc bộ thiện nguyện, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm. Số tiền này sử dụng cho các hoạt động như xây dựng nhà Nhân đạo, hỗ trợ sinh kế, kết nối vốn vay phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp các đối tượng khó khăn.

Các hoạt động thiết thực như xây dựng nhà ở, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề...được triển khai.

Việc duy trì các hoạt động hưởng ứng Ngày Cộng đồng 23/11 tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời khẳng định vai trò kết nối của tổ chức Hội trong huy động các nguồn lực xã hội, đưa hoạt động nhân đạo đến đúng những địa chỉ cần được giúp đỡ.