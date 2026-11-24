Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh đặt mục tiêu là cầu nối hỗ trợ 1.000 địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn nhất trên địa bàn. Trong đó, những người còn khả năng lao động được hỗ trợ sinh kế bình quân tối thiểu 10 triệu đồng mỗi địa chỉ; người không còn khả năng lao động được trợ giúp ít nhất 1 triệu đồng mỗi tháng hoặc hỗ trợ học bổng. Hội cấp thành phố kết nối 500 địa chỉ, các Hội cấp xã đảm nhận 500 địa chỉ còn lại.

Quảng Ninh phát động Chương trình Kết nối hỗ trợ sinh kế, trợ giúp, đỡ đầu thường xuyên 1.000 địa chỉ nhân đạo giai đoạn 2026-2031 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là hoạt động trợ giúp không dừng ở việc trao tặng một khoản kinh phí, mà hướng tới đồng hành thường xuyên, đúng nhu cầu và khả năng của từng hoàn cảnh. Đây cũng là hướng đi được Hội Chữ thập đỏ thành phố xác định từ thực tiễn nhiều năm làm công tác nhân đạo.

Giai đoạn 2021-2026, bất chấp những tác động của đại dịch Covid-19, thiên tai, đặc biệt là bão Yagi năm 2024, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn thành phố đạt trên 314 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1,66 triệu lượt người. Từ năm 2013 đến nay, Hội đã kết nối xây dựng 167 căn nhà cho các hộ khó khăn; riêng năm 2026 có thêm 20 ngôi nhà được xây dựng với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng.

Ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh.

Một dấu ấn khác là phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa. Nếu năm 2021, toàn thành phố tiếp nhận 15.408 đơn vị máu thì đến năm 2025 con số này tăng lên 23.550 đơn vị, đạt 147% mục tiêu đề ra. Riêng năm 2026, toàn thành phố đã đạt và vượt mục tiêu 25.000 đơn vị máu.

Đằng sau những con số ấy là sự tham gia bền bỉ của hàng chục câu lạc bộ, các nhóm hiến máu tình nguyện, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Thành phố biểu dương 30 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam tiên tiến, tiêu biểu.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được, ông Quản Minh Cường, Bí thư thành ủy Quảng Ninh nhấn mạnh trong bối cảnh Quảng Ninh đang bước vào vị thế mới và yêu cầu cao hơn, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh, vì vậy Hội Chữ thập đỏ cần phải thay đổi tư duy, tổ chức thực hiện là cầu nối để chăm lo tốt hơn cho người nghèo và những người yếu thế.

80 tập thể, cá nhân là cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên, doanh nghiệp và nhà hảo tâm có đóng góp nổi bật trong hoạt động Hội và công tác xã hội, nhân đạo.

"Cần đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp hoạt động nhân đạo, hướng mạnh về mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm và hiệu quả trợ giúp làm thước đo; chủ động nắm tình hình, rà soát các địa chỉ nhân đạo, huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh, chú trọng trợ giúp, sinh kế giúp người khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, tự vươn lên, bảo đảm mọi hoạt động thiết thực, công khai, minh bạch, tránh phân tán, chồng chéo, lãng phí nguồn lực", ông Quản Minh Cường, Bí thư thành ủy Quảng Ninh nhấn mạnh.