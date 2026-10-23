Quảng Ninh rà soát tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia

Các chương trình được đoàn Liên ngành Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh kiểm tra gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đoàn công tác rà soát tiến độ, kết quả thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí; khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế và kiểm tra, chấm điểm công trình. Qua đó, các địa phương được hướng dẫn thực hiện những nội dung thuộc bộ tiêu chí giai đoạn mới.

Đoàn liên ngành của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh làm việc với xã Hải Hòa

Trọng tâm của đợt kiểm tra là xác định cụ thể chỉ tiêu chưa đạt, nội dung còn thiếu và nguyên nhân, từ đó hướng dẫn giải pháp phù hợp với mục tiêu, đối tượng, phạm vi và quy định của từng chương trình. Qua kiểm tra tại các xã Hải Sơn, Hải Ninh, Hải Hòa, Ba Chẽ, Bình Liêu, Hoành Mô…, các sở, ngành đã hướng dẫn địa phương hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu, nhất là tại các xã đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay.

Các mô hình kinh tế vùng nông thôn, miền núi phát huy hiệu quả kinh tế hộ gia đình

Ông Vũ Ngọc Cẩm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh cho biết, các địa phương đã xây dựng thời hạn thực hiện mục tiêu và hoàn thiện công trình. Ban Chỉ đạo tiếp tục theo sát từng địa bàn, kết hợp đôn đốc bằng văn bản với hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở: “UBND các địa phương đã xây dựng thời hạn thực hiện các mục tiêu, thời gian hoàn thiện từng nội dung, công trình. Ban Chỉ đạo bám sát từng địa phương, ban hành văn bản đôn đốc, đồng thời trực tiếp xuống hướng dẫn, nhất là các xã đặt mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2026.”

Trước những yêu cầu mới trong quá trình triển khai của chương trình NTM trong giai đoạn 2026–2030, công tác kiểm tra sẽ giúp các địa phương sớm nhận diện và kịp thời xử lý vướng mắc, điều chỉnh tiến độ để hoàn thành mục tiêu đề ra.