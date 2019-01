Quảng Ninh: Tại nạn lao động làm 2 công nhân tử vong

PC_Article_AfterShare_1

Chiều nay (11/1), tại Quảng Ninh xảy ra 2 vụ tai nạn lao động làm chết 2 công nhân của Công ty than Mạo Khê và Công ty xây lắp mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam (TKV).

Ảnh minh họa.

Vào hồi 13 giờ 15, tại lò dọc vỉa than mức -93 Tây vỉa 6, phân xưởng KT4 của Công ty than Mạo Khê xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết 1 công nhân. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1986, trú tại Việt Dân, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình đang lấy than thì anh Nguyễn Văn Hiếu bị than tràn ra vùi lấp gây tai nạn.

PC_Article_Middle

Tiếp đó vào khoảng 14 giờ 30, tại Lò đá 11.46 mức -150 Tràng Khê do Công ty xây lắp mỏ thi công cũng xảy ra vụ tai nạn lao động do mìn nổ, đá văng làm chết 1 công nhân là anh Nguyễn Hữu Thư, quê Kinh Môn, Hải Dương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn kiểm tra đến hiện trường tiến hành các thủ tục cần thiết để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân làm chết 2 công nhân./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Đứt cáp tại mỏ than Nam Mẫu, 1 công nhân tử vong VOV.VN -Lúc làm việc, cáp tời bất ngờ đứt và văng vào 2 công nhân, trong đó anh Lê Công Trọng tử vong, người còn lại bị thương nhẹ. Một thợ lò tử vong tại mỏ than Mông Dương VOV.VN - Sáng nay (1/11), một vụ tai nạn lao động xảy ra tại vỉa K8 thuộc Công ty Than Mông Dương - TKV khiến 1 thợ lò tử vong. Tai nạn mỏ than khiến 1 Phó Quản đốc tử vong VOV.VN - Trong quá trình sản xuất than, khu vực lò khai thác đã xảy ra tai nạn khiến Phó Quản đốc phân xưởng tử vong.