Quảng Ninh tăng cường kiểm soát y tế đối với công nhân ngoại tỉnh

Để đảm bảo sức khỏe cho hàng vạn công nhân, các đơn vị ngành than tại Quảng Ninh, đặc biệt là các công ty có nhiều công nhân từ Hải Dương và các địa phương khác đã tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân từ Hải Dương tới làm việc ở các đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại 2 địa phương giáp ranh là TP Uông Bí và TX Đông Triều (Quảng Ninh). Để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các đơn vị này thường xuyên rà soát, tăng cường kiểm tra y tế, đeo khẩu trang bắt buộc và khử khuẩn trên các chuyến xe ca chở công nhân.

Công nhân quê ở Hải Dương được tạo điều kiện ở lại nơi tạm trú, theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Từ ngày 14/8, sau khi TP Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội, các biện pháp phòng chống dịch càng được siết chặt. Công ty CP Than Vàng Danh (TP Uông Bí) đã rà soát, cho tạm ngừng việc với 67 công nhân cư trú tại Hải Dương đang đi về trong ngày, hướng dẫn tự cách ly tại nhà và thường xuyên liên hệ với bộ phận y tế của công ty. Gần 90 trường hợp khác có hộ khẩu Hải Dương đang tạm trú tại Uông Bí cũng được hỗ trợ, tạo điều kiện ở lại nơi tạm trú, khu tập thể công nhân và áp dụng các biện pháp theo dõi sức khỏe hàng ngày theo đúng các quy định của ngành y tế và địa phương.

Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty cho biết, sau khi có Chỉ thị về việc cách ly các đối tượng đi qua hoặc đến từ Hải Dương, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện.

Các tổ sản xuất giao ca theo nhóm, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào ca.

"Những người đang ở trọ thì nghỉ làm và cách ly tại chỗ đủ 14 ngày theo quy định, khai báo y tế với chính quyền địa phương. Những người còn lại công ty sẽ bố trí ăn nghỉ riêng tại 1 khu vực, trang bị khẩu trang và đồ dùng chống dịch, được phục vụ cơm nước hàng ngày vì họ ở xa gia đình"- ông Phạm Văn Minh cho biết.



Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu ngành than tiếp tục tăng cường giải pháp cụ thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ và người lao động, bảo đảm thực hiện vừa chống dịch, vừa sản xuất hiệu quả. Ông Vũ Việt Hải, Phó Giám đốc Công ty Than Nam Mẫu - TKV cho biết, xác định khó khăn do nguy cơ lây nhiễm cao và sẽ có tác động rất lớn nếu để dịch bệnh bùng phát, đơn vị đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu, sẵn sàng các phương án ứng phó.

"Cán bộ công nhân viên đi xe ca vào khai trường đều phải qua buồng khử khuẩn, có bình sát khuẩn và đặc biệt là đeo khẩu trang khi tiếp xúc, khi giao ca, kể cả lúc lấy thức ăn ca. Việc hội họp đông người hạn chế, chủ yếu trao đổi công việc qua mạng. Chúng tôi cũng khuyến cáo cán bộ công nhân viên sau ca nên về nhà, hạn chế ra ngoài, tránh tiếp xúc với nhiều người ngoài nơi cư trú"- ông Vũ Việt Hải cho biết./.