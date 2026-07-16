English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ninh thí điểm đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện

Thứ Năm, 11:34, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh dự kiến thí điểm đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện từ năm học 2026-2027 cùng hàng loạt chính sách hỗ trợ đặc thù khác.

 

Quảng Ninh dự kiến trong năm học tới sẽ triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở giáo dục công lập đủ điều kiện. Cùng với đó là trang bị điều hòa cho các phòng học nhằm cải thiện điều kiện dạy và học, giảm ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh; cũng như khai thác nguồn năng lượng sạch, tiết kiệm chi phí vận hành và từng bước xây dựng trường học xanh, hiện đại.

Một chính sách nổi bật khác là thí điểm đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện. Quảng Ninh dự kiến thí điểm tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện tại địa bàn các phường Hạ Long, Hà Tu, Hồng Gai; đặc khu Cô Tô và 5 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền gồm Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đường Hoa và Quảng Đức. Sau thời gian thí điểm, tỉnh sẽ tổng kết, đánh giá để xem xét nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tế.

quang ninh thi diem dua don hoc sinh den truong bang xe buyt dien hinh anh 1
Học sinh các khu vực miền núi của Quảng Ninh sẽ nhận được nhiều chính sách hỗ trợ từ năm học tới

Chị Hoàng Thị Dung, người dân xã Bình Liêu cho biết, hiện các phụ huynh học sinh đang được khảo sát để nắm bắt nhu cầu trước khi triển khai trong năm học tới. Chị rất đồng tình và cho rằng chính sách thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương miền núi biên giới.

"Phụ huynh như chúng tôi sẽ yên tâm hơn khi con em được đưa đón an toàn đúng giờ, hạn chế những rủi ro khi tự đi xe đạp, xe máy điện hoặc phải đi bộ quãng đường dài đến trường. Các gia đình, nhất là những hộ làm nông nghiệp, công nhân hoặc thường xuyên đi làm xa cũng giảm áp lực đưa đón. Mong muốn triển khai phù hợp với điều kiện từng thôn, bản, bố trí các điểm đón, trả nhận thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông và có người quản lý học sinh trên xe. Bên cạnh đó, cần công khai mức hỗ trợ kinh phí thực hiện và lắng nghe ý kiến của phụ huynh", chị Dung nói.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng thực hiện 10 chính sách giáo dục đặc thù, tiêu biểu khác như Hỗ trợ sữa uống miễn phí cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học; Cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh phổ thông; Hỗ trợ ăn trưa ưu tiên trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng khó khăn; Trợ giúp trẻ em không nguồn nuôi dưỡng; Thưởng học sinh giỏi… 

Những nỗ lực này nhằm mục tiêu đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho hơn 365.000 học sinh từ mầm non tới phổ thông, GDTX, cũng như góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách này ước tính lên đến gần 800 tỷ đồng mỗi năm học.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên dài 100 km
Đắk Lắk khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên dài 100 km

VOV.VN - Sáng 9/7, một doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực vận tải tại xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt điện số 31 (M’Đrắk – Buôn Ma Thuột và ngược lại), đánh dấu tuyến xe buýt đầu tiên tại Đắk Lắk được vận hành hoàn toàn bằng xe điện.

Đắk Lắk khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên dài 100 km

Đắk Lắk khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên dài 100 km

VOV.VN - Sáng 9/7, một doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực vận tải tại xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt điện số 31 (M’Đrắk – Buôn Ma Thuột và ngược lại), đánh dấu tuyến xe buýt đầu tiên tại Đắk Lắk được vận hành hoàn toàn bằng xe điện.

TP.HCM đã có 88 tuyến xe buýt điện, hướng tới 100% xe buýt điện vào năm 2029
TP.HCM đã có 88 tuyến xe buýt điện, hướng tới 100% xe buýt điện vào năm 2029

VOV.VN - Đến tháng 7/2026, TP.HCM đã đưa vào khai thác 88 tuyến xe buýt điện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng theo hướng xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường.

TP.HCM đã có 88 tuyến xe buýt điện, hướng tới 100% xe buýt điện vào năm 2029

TP.HCM đã có 88 tuyến xe buýt điện, hướng tới 100% xe buýt điện vào năm 2029

VOV.VN - Đến tháng 7/2026, TP.HCM đã đưa vào khai thác 88 tuyến xe buýt điện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng theo hướng xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường.

TP.HCM đưa vào hoạt động thêm 169 xe buýt điện từ 1/3
TP.HCM đưa vào hoạt động thêm 169 xe buýt điện từ 1/3

VOV.VN - Từ ngày 1/3, TP.HCM đưa vào hoạt động thêm 9 tuyến xe buýt điện với 169 phương tiện mới, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm phát thải và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông công cộng.

TP.HCM đưa vào hoạt động thêm 169 xe buýt điện từ 1/3

TP.HCM đưa vào hoạt động thêm 169 xe buýt điện từ 1/3

VOV.VN - Từ ngày 1/3, TP.HCM đưa vào hoạt động thêm 9 tuyến xe buýt điện với 169 phương tiện mới, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm phát thải và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông công cộng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục