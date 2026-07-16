Quảng Ninh thí điểm đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện

Quảng Ninh dự kiến trong năm học tới sẽ triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở giáo dục công lập đủ điều kiện. Cùng với đó là trang bị điều hòa cho các phòng học nhằm cải thiện điều kiện dạy và học, giảm ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh; cũng như khai thác nguồn năng lượng sạch, tiết kiệm chi phí vận hành và từng bước xây dựng trường học xanh, hiện đại.

Một chính sách nổi bật khác là thí điểm đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện. Quảng Ninh dự kiến thí điểm tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện tại địa bàn các phường Hạ Long, Hà Tu, Hồng Gai; đặc khu Cô Tô và 5 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền gồm Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đường Hoa và Quảng Đức. Sau thời gian thí điểm, tỉnh sẽ tổng kết, đánh giá để xem xét nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tế.

Học sinh các khu vực miền núi của Quảng Ninh sẽ nhận được nhiều chính sách hỗ trợ từ năm học tới

Chị Hoàng Thị Dung, người dân xã Bình Liêu cho biết, hiện các phụ huynh học sinh đang được khảo sát để nắm bắt nhu cầu trước khi triển khai trong năm học tới. Chị rất đồng tình và cho rằng chính sách thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương miền núi biên giới.

"Phụ huynh như chúng tôi sẽ yên tâm hơn khi con em được đưa đón an toàn đúng giờ, hạn chế những rủi ro khi tự đi xe đạp, xe máy điện hoặc phải đi bộ quãng đường dài đến trường. Các gia đình, nhất là những hộ làm nông nghiệp, công nhân hoặc thường xuyên đi làm xa cũng giảm áp lực đưa đón. Mong muốn triển khai phù hợp với điều kiện từng thôn, bản, bố trí các điểm đón, trả nhận thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông và có người quản lý học sinh trên xe. Bên cạnh đó, cần công khai mức hỗ trợ kinh phí thực hiện và lắng nghe ý kiến của phụ huynh", chị Dung nói.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng thực hiện 10 chính sách giáo dục đặc thù, tiêu biểu khác như Hỗ trợ sữa uống miễn phí cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học; Cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh phổ thông; Hỗ trợ ăn trưa ưu tiên trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng khó khăn; Trợ giúp trẻ em không nguồn nuôi dưỡng; Thưởng học sinh giỏi…

Những nỗ lực này nhằm mục tiêu đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho hơn 365.000 học sinh từ mầm non tới phổ thông, GDTX, cũng như góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách này ước tính lên đến gần 800 tỷ đồng mỗi năm học.