Quảng Ninh tiếp nhận gần 900 đơn vị máu từ chương trình Hành trình Đỏ

Không chỉ bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị trong dịp hè, chương trình năm nay còn mở rộng vận động đăng ký hiến mô, tạng.

Từ sáng sớm 18/7, đông đảo cán bộ, người lao động, đoàn viên, thanh niên và người dân đã có mặt tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh để đăng ký hiến máu. Kết thúc chương trình, gần 900 đơn vị máu được tiếp nhận, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị, nhất là trong thời điểm mùa hè thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu.

Chương trình “Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt” và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu cấp tỉnh Quảng Ninh được tổ chức thường niên.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2013, “Hành trình Đỏ” đến nay đã trở thành 1 trong những chương trình vận động hiến máu tình nguyện có quy mô lớn trên cả nước. Tại Quảng Ninh, chương trình mang tên “Giọt hồng Đất Mỏ” và được triển khai linh hoạt tại nhiều địa phương với những tên gọi gần gũi như “Giọt hồng Biên cương”, “Giọt hồng Biển đảo”, “Giọt hồng Thương cảng”, “Giọt hồng Hạ Long”, “Giọt hồng Bạch Đằng”. Cách tổ chức theo từng vùng đã giúp hoạt động hiến máu đến gần hơn với cộng đồng và duy trì được lực lượng người hiến máu thường xuyên.

16 gia đình và 19 cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện đã được biểu dương, tôn vinh và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Riêng năm 2025, Quảng Ninh tiếp nhận gần 25.000 đơn vị máu, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt gần 100%. Ông Nguyễn Văn Nhữ, Chánh Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đánh giá cao cách làm của Quảng Ninh trong việc duy trì phong trào và huy động sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, trường học và địa phương.

“Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của Quảng Ninh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nhanh và được nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, các địa phương, đông đảo người dân tích cực hưởng ứng, đặc biệt là từ khi tổ chức chương trình Hành trình đỏ. Năm 2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 25.000 đơn vị máu, với tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt gần 100%. Với kinh nghiệm của rất nhiều năm qua, tôi tin tưởng rằng chương trình Hành trình đỏ - “Giọt hồng Đất Mỏ - Kết nối dòng máu Việt” sẽ được tổ chức thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với những người tham dự”, ông Nhữ nói.

Bên cạnh hiến máu, BTC còn cung cấp thông tin, vận động người dân đăng ký hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người

Năm 2026, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu tiếp nhận khoảng 25.000 đơn vị máu, đồng thời duy trì tỷ lệ tối thiểu 1,8% dân số tham gia hiến máu hằng năm. Kết quả gần 900 đơn vị máu được tiếp nhận trong ngày khai mạc cho thấy phong trào tiếp tục nhận được sự hưởng ứng rộng rãi.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2013, “Hành trình Đỏ” đến nay đã trở thành một trong những chương trình vận động hiến máu tình nguyện có quy mô lớn trên cả nước.

Nét mới của chương trình năm nay là hoạt động tuyên truyền, vận động đăng ký hiến mô, tạng được tổ chức song song với hiến máu. Đã có 35 người tự nguyện đăng ký. Trong số đó có vợ chồng chị Trần Thị Tuyết, khu phố Hà Trung 3, phường Hà Tu. Gia đình chị cũng được tuyên dương là gia đình hiến máu tiêu biểu năm 2026.

“Hôm nay, gia đình tôi vinh dự được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh vinh danh là gia đình hiến máu tiêu biểu năm 2026. Đến đây, tôi có tiếp xúc và tự đăng ký hiến mô tạng, và chồng tôi cũng vậy, để lan tỏa giá trị nhân văn cho tất cả mọi người, nhất là người trong gia đình và mọi người xung quanh. Tôi chỉ cần đăng ký thôi nhưng việc làm này cũng khiến tôi cảm thấy rất là thoải mái và mãn nguyện”, chị Trần Thị Tuyết chia sẻ.

Năm 2026, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu tiếp nhận khoảng 25.000 đơn vị máu

Nhân dịp này, 16 gia đình và 19 cá nhân có đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện được biểu dương, tôn vinh và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Từ những người hiến máu nhiều lần đến những gia đình cùng đăng ký hiến mô, tạng, chương trình đã cho thấy sự sẻ chia không chỉ dừng ở một ngày hội, mà đang dần trở thành lựa chọn tự nguyện và bền bỉ trong cộng đồng.