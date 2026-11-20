Việc này giúp tăng cường nhân lực y tế cơ sở, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Quảng Trị triển khai chương trình cử bác sĩ luân phiên đến công tác, khám, chữa bệnh tại trạm y tế cấp xã. Chương trình cũng cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách hỗ trợ thu hút, đãi ngộ, đào tạo và luân phiên, tăng cường nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa, chúc mừng và động viên các bác sĩ tham gia chương trình cử bác sĩ luân phiên đến công tác, khám, chữa bệnh tại trạm y tế cấp xã

Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh sẽ luân phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã, hạn chế tình trạng người dân phải đi tuyến trên đối với các bệnh thông thường, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở.

Giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh Quảng Trị triển khai đợt luân phiên đầu tiên với 94 bác sĩ, hỗ trợ 51 xã, phường. Chương trình cũng triển khai mô hình “Thứ 6 tăng cường cho y tế cơ sở”; mỗi bệnh viện cử ít nhất 1 bác sĩ đến hỗ trợ khám, chữa bệnh tại một trạm y tế vào thứ 6 hằng tuần.

Giai đoạn 2027- 2030, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các đợt luân phiên căn cứ tình hình thực tế, khả năng tuyển dụng bác sĩ và nhu cầu của các trạm y tế. Mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã đạt trên 20%.

Các bác sĩ ở miền núi tỉnh Quảng Trị vào bản khám sức khỏe cho người dân

Tỉnh Quảng Trị đang triển khai Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo và luân phiên, tăng cường nguồn nhân lực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, tổng kinh phí hơn 198 tỷ đồng.

Bà Diệp Thị Minh Quyết, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, các chính sách này giúp giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực y tế tại vùng khó khăn và chuyên khoa đặc thù, thu hút bác sĩ y khoa về công tác tại các Trạm y tế tuyến xã: “Có một thách thức đó là lực lượng bác sĩ tình nguyện về công tác tại tuyến y tế cơ sở và các vùng sâu vùng xa, các chuyên khoa đặc thù hiện nay đang còn thiếu. Trước thách thức đó, Sở Y tế đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về thu hút, đãi ngộ bác sĩ trên tuyến, bổ sung nhân lực cho tuyến y tế cơ sở và vùng sâu vùng xa, đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các địa bàn vùng khó, vùng sâu vùng xa, miền núi”.