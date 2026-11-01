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Quảng Trị đầu tư 90 tỷ đồng rà phá bom mìn, vật nổ giai đoạn 2026-2030

Chủ Nhật, 12:04, 01/11/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 90 tỷ đồng thực hiện dự án rà phá bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, giai đoạn 2026-2030.Kinh phí thực hiện dự án từ nguồn đầu tư công trung hạn của ngân sách tỉnh. UBND tỉnh Quảng Trị giao Bộ CHQS sự tỉnh làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm về tính pháp lý.

Kinh phí thực hiện dự án từ nguồn đầu tư công trung hạn của ngân sách tỉnh. Dự án dự kiến làm sạch khoảng 2.400ha đất, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, giải phóng quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

quang tri dau tu 90 ty dong ra pha bom min, vat no giai doan 2026-2030 hinh anh 1
Dự án có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh Quảng Trị

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong giai đoạn 2027-2030 tại 6 xã, gồm: Hòa Trạch, Trung Thuần, Nam Trạch, Bến Quan, Vĩnh Thủy và Sen Ngư.

Các hạng mục thực hiện gồm điều tra bổ sung, khảo sát kỹ thuật, thi công rà phá bom mìn, vật nổ; thu gom, phân loại, vận chuyển và hủy nổ theo quy định. Sau khi hoàn thành, các khu vực được nghiệm thu, bàn giao mặt bằng sạch, bảo đảm an toàn.

quang tri dau tu 90 ty dong ra pha bom min, vat no giai doan 2026-2030 hinh anh 2
Dự án dự kiến làm sạch khoảng 2.400 ha đất, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân

Tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh với khoảng 620.000ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ. Đây là nguy cơ thường trực đối với tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời cản trở việc khai thác, sử dụng đất đai và triển khai các dự án phát triển.

Hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình “Tỉnh an toàn” vào năm 2035, Quảng Trị đang tập trung bố trí nguồn lực, đồng thời huy động tối đa sự hỗ trợ trong nước và quốc tế, ưu tiên rà phá 100% diện tích các khu vực đã được khẳng định ô nhiễm bom chùm. Qua đó, từng bước giải phóng đất đai, tạo điều kiện cho người dân sản xuất, ổn định cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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