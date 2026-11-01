Quảng Trị đầu tư 90 tỷ đồng rà phá bom mìn, vật nổ giai đoạn 2026-2030

Kinh phí thực hiện dự án từ nguồn đầu tư công trung hạn của ngân sách tỉnh. Dự án dự kiến làm sạch khoảng 2.400ha đất, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, giải phóng quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh Quảng Trị

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong giai đoạn 2027-2030 tại 6 xã, gồm: Hòa Trạch, Trung Thuần, Nam Trạch, Bến Quan, Vĩnh Thủy và Sen Ngư.

Các hạng mục thực hiện gồm điều tra bổ sung, khảo sát kỹ thuật, thi công rà phá bom mìn, vật nổ; thu gom, phân loại, vận chuyển và hủy nổ theo quy định. Sau khi hoàn thành, các khu vực được nghiệm thu, bàn giao mặt bằng sạch, bảo đảm an toàn.

Dự án dự kiến làm sạch khoảng 2.400 ha đất, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân

Tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh với khoảng 620.000ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ. Đây là nguy cơ thường trực đối với tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời cản trở việc khai thác, sử dụng đất đai và triển khai các dự án phát triển.

Hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình “Tỉnh an toàn” vào năm 2035, Quảng Trị đang tập trung bố trí nguồn lực, đồng thời huy động tối đa sự hỗ trợ trong nước và quốc tế, ưu tiên rà phá 100% diện tích các khu vực đã được khẳng định ô nhiễm bom chùm. Qua đó, từng bước giải phóng đất đai, tạo điều kiện cho người dân sản xuất, ổn định cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.