English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ

Thứ Năm, 12:03, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (5/11), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hoá, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ.

14 hài cốt liệt sĩ này do Đội tìm kiếm – Quy tập hài cốt Liệt sĩ, Đoàn Kinh tế  Quốc phòng 337 quy tập tại xã Hướng Lập và Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Cụ thể, 6 hài cốt được tìm thấy tại thôn Cuôi - Tri, xã Hướng Lập và 8 hài cốt được tìm thấy tại các thôn 3A, thôn Ruộng và Tà Rùng, thuộc xã Khe Sanh. Đơn vị quy tập đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực xung quanh nhằm phát hiện, quy tập các hài cốt liệt sĩ có thể còn nằm lại.

quang tri to chuc le vieng, truy dieu va an tang 14 hai cot liet si hinh anh 1
Lãnh đạo xã Khe Sanh viếng, dâng hương tại lễ truy điệu
quang tri to chuc le vieng, truy dieu va an tang 14 hai cot liet si hinh anh 2
Lễ viếng, truy điệu và an tang 14 hài cốt Liệt sĩ

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, lãnh đạo xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị khẳng định, lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Địa phương tiếp tục phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chăm lo tốt hơn đời sống người có công và thân nhân liệt sĩ, quyết tâm đưa những người con ưu tú còn nằm lại nơi chiến trường trở về với gia đình và đồng đội.

quang tri to chuc le vieng, truy dieu va an tang 14 hai cot liet si hinh anh 3
Lãnh đạo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 và lãnh đạo xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an táng
quang tri to chuc le vieng, truy dieu va an tang 14 hai cot liet si hinh anh 4
Lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ

Ngay sau khi tổ chức trang nghiêm lễ viếng, truy điệu, 14 hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hoá, thuộc xã Khe Sanh.

Đình Thiệu - CTV Bích Liên/VOV - Miền Trung 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Trị quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa
Quảng Trị quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa

VOV.VN - Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Quảng Trị quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa

Quảng Trị quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa

VOV.VN - Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Quảng Trị quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại Ái Tử và Vĩnh Linh
Quảng Trị quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại Ái Tử và Vĩnh Linh

VOV.VN - Từ ngày 1-30/10/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại xã Ái Tử và xã Vĩnh Linh.

Quảng Trị quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại Ái Tử và Vĩnh Linh

Quảng Trị quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại Ái Tử và Vĩnh Linh

VOV.VN - Từ ngày 1-30/10/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại xã Ái Tử và xã Vĩnh Linh.

Quảng Trị tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bãi Dinh, xã Dân Hóa
Quảng Trị tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bãi Dinh, xã Dân Hóa

VOV.VN - Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm, cất bốc và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bãi Dinh, xã Dân Hóa

Quảng Trị tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bãi Dinh, xã Dân Hóa

VOV.VN - Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm, cất bốc và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục