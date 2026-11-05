Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ

14 hài cốt liệt sĩ này do Đội tìm kiếm – Quy tập hài cốt Liệt sĩ, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quy tập tại xã Hướng Lập và Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Cụ thể, 6 hài cốt được tìm thấy tại thôn Cuôi - Tri, xã Hướng Lập và 8 hài cốt được tìm thấy tại các thôn 3A, thôn Ruộng và Tà Rùng, thuộc xã Khe Sanh. Đơn vị quy tập đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực xung quanh nhằm phát hiện, quy tập các hài cốt liệt sĩ có thể còn nằm lại.

Lãnh đạo xã Khe Sanh viếng, dâng hương tại lễ truy điệu

Lễ viếng, truy điệu và an tang 14 hài cốt Liệt sĩ

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, lãnh đạo xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị khẳng định, lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Địa phương tiếp tục phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chăm lo tốt hơn đời sống người có công và thân nhân liệt sĩ, quyết tâm đưa những người con ưu tú còn nằm lại nơi chiến trường trở về với gia đình và đồng đội.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 và lãnh đạo xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an táng

Lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ

Ngay sau khi tổ chức trang nghiêm lễ viếng, truy điệu, 14 hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hoá, thuộc xã Khe Sanh.